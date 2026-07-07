Une solidarité respectueuse de la dignité humaine

Dans un communiqué rendu public hier 7 juillet 2026, le ministère de la Famille et de la Solidarité pose désormais de nouvelles bases de la solidarité : aider les plus vulnérables sans exposer leur dignité. Et pour cause, depuis quelques années, des initiatives citoyennes d’associations, d’influenceurs et autres bénévoles prospèrent sur la toile pour soutenir les déplacés internes, les familles dans le besoin et les couches fragiles. Il s’agit certes de bels élans qui montrent la générosité légendaire du peuple burkinabè et sa capacité à se serrer les coudes dans les moments difficiles, mais ces actions ont parfois donné lieu notamment à la diffusion d’images des bénéficiaires en détresse, à des remises de dons sous les projecteurs ou encore à des collectes de fonds sans aucun contrôle.

C’est pour mettre un terme à ces manquements que le gouvernement a adopté, en Conseil des ministres du 2 juillet 2026, un décret qui encadre les interventions humanitaires. Le communiqué du ministère vient donc expliquer l’esprit de cette réforme et comment elle va s’appliquer concrètement. Le message est que tout appel public à la solidarité ou toute collecte de ressources en faveur des personnes vulnérables doit désormais obtenir une autorisation préalable du ministère. L’idée n’est pas de freiner la générosité des citoyens, mais de garantir que chaque geste de solidarité se fasse dans le respect des lois, en toute transparence, et surtout dans le respect de la dignité de ceux qu’on aide. La plateforme nationale « Dèmè Sira » a été créée dans cet esprit.

Elle offre un cadre officiel pour suivre les contributions, sécuriser les ressources collectées, et accompagner les bénéficiaires avec l’aide des services sociaux compétents. Le but est de s’assurer que chaque franc donné arrive bien à ceux à qui il est destiné, tout en respectant leurs droits fondamentaux à la dignité et à la vie privée. Au-delà de l’aspect administratif, cette réforme porte une vision profondément éthique de l’humanitaire. Elle rappelle que la pauvreté, le déplacement forcé, le handicap ou la vulnérabilité n’enlèvent jamais à une personne sa dignité. Ceux qui reçoivent de l’aide ne doivent pas être exposés sur les réseaux sociaux pour quelque raison que ce soit.

Cette nouvelle orientation est aussi un appel à la responsabilité pour les associations, les organisations de la société civile, les partenaires au développement, et même les créateurs de contenus numériques. Dans un monde où les réseaux sociaux amplifient tout, chacun est invité à adopter des pratiques éthiques et conformes à la loi. La solidarité reste l’une des plus belles expressions de notre cohésion nationale. Mais, elle gagne en crédibilité quand elle s’exerce dans un cadre organisé, transparent et respectueux des personnes. En mettant la dignité humaine au cœur de l’action humanitaire, le Burkina Faso réaffirme que la charité peut s’opérer dans la discrétion, la responsabilité et l’humanisme.

La rédaction