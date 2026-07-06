2e anniversaire de la Confédération des Etats du Sahel : « Notre voix est davantage entendue sur les scènes africaine et internationale », le Capitaine Ibrahim Traoré

A l’occasion du 2e anniversaire de la Confédération des Etats du Sahel (AES), ce lundi 6 juillet 2026, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, Président en exercice de la Confédération a livré un message aux populations de l’espace confédéral. Tout en dressant un bilan positif des deux années d’existence, il a appelé les citoyens à poursuivre leur engagement au service de l’idéal commun.

Mes chers concitoyennes et concitoyens de la Confédération des États du Sahel,

La création de l’Alliance des États du Sahel (AES) le 16 septembre 2023 par le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger traduit la ferme volonté de nos trois États d’apporter une réponse commune à la crise sécuritaire à laquelle nous sommes confrontés. Elle exprime surtout notre détermination à bâtir une architecture collective de défense, de sécurité et d’assistance mutuelle, fondée sur la solidarité, la souveraineté et la responsabilité partagée.

Le 06 juillet 2024, nos trois peuples ont franchi ensemble une étape décisive de notre histoire contemporaine en donnant naissance à la Confédération des États du Sahel (AES).

Deux années plus tard, cette date est devenue bien plus qu’un anniversaire institutionnel. Elle symbolise désormais l’espérance d’une renaissance africaine. Elle est l’expression de la volonté politique inébranlable de trois pays, résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et déterminés à œuvrer au bien-être de nos populations.

En ce jour chargé de symbole, au nom du Collège des Chefs d’État de la Confédération, je rends un hommage appuyé au grand peuple du sahel. Je salue son courage, sa résilience, son patriotisme et surtout sa confiance dans le projet historique que nous construisons ensemble.

Aux jeunes, aux femmes et à l’ensemble des diasporas de la Confédération, j’adresse mes félicitations pour leur mobilisation et leurs initiatives patriotiques exemplaires. J’ai la conviction que c’est ensemble, en symbiose avec toutes les couches de notre société que nous parviendrons à relever les importants défis auxquels la Confédération est confrontée.

J’ai une pensée toute particulière pour nos Forces combattantes ainsi que pour tous les patriotes qui ont pris les armes et continuent de défendre notre liberté, notre souveraineté et notre intégrité territoriale au prix de leur vie.

Je m’incline devant la mémoire de tous les martyrs tombés au champ d’honneur pour notre dignité et notre liberté.

Je rends également un vibrant hommage aux familles des victimes du terrorisme ainsi qu’à toutes les populations qui continuent de subir les affres de cette guerre imposée à nos États par l’impérialisme et ses relais locaux. Leur courage demeure notre plus grande source de motivation et de détermination.

Peuple de la Confédération des États du Sahel

La Confédération des États du Sahel, notre Confédération est née dans un contexte particulièrement éprouvant. Nos États faisaient face à une menace terroriste sans précédent. Dans le même temps, ils étaient confrontés à des tentatives répétées de déstabilisation sous diverses formes et subissaient des pressions militaires, économiques, diplomatiques et médiatiques encore persistantes aujourd’hui et destinées à remettre en cause nos choix souverains. De nos jours, notre Peuple fait toujours l’objet de visées impérialistes et néocolonialistes ainsi que de tentatives de caporalisation et d’asservissement.

Face à ces défis, vous avez refusé la résignation. Vous avez choisi l’unité plutôt que la division, la solidarité plutôt que l’isolement et l’action plutôt que l’attentisme.

C’est dans cet esprit qu’est née la Confédération des États du Sahel, dont les objectifs s’articulent autour des trois volets que sont la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Une Confédération voulue, portée et défendue par notre peuple. Une Confédération construite pour les peuples.

Deux années après sa création, les résultats sont tangibles. Notre coopération politique s’est considérablement renforcée. Notre coordination diplomatique s’affirme chaque jour davantage. Nos Forces combattantes coopèrent avec une efficacité croissante dans la lutte contre le terrorisme. Nos administrations travaillent désormais selon une vision commune. Nos économies avancent progressivement vers une intégration plus profonde pour le développement harmonieux et durable de nos États. Nos institutions confédérales poursuivent leur consolidation. Nos diasporas jouent pleinement leur partition dans cette quête de liberté et de souveraineté. Notre voix est davantage écoutée et entendue sur les scènes africaine et internationale.

Ces acquis sont le fruit d’une conviction profonde qu’aucun de nos États ne sera véritablement fort si les autres demeurent fragiles. Notre sécurité et notre prospérité sont communes. Notre devenir historique sera le même. Nous sommes un Peuple, un Espace, un Destin commun.

Peuple de la Confédération des États du Sahel

Nous commémorons ce deuxième anniversaire dans un contexte marqué par une guerre économique et médiatique d’une ampleur jamais égalée contre nos pays dans le but évident de freiner la structuration continue de notre confédération et d’assassiner l’esprit fédérateur qui nous anime comme cela s’est fait de par le passé sur notre continent.

Face à ce fléau, nous devons rester mobilisés pour apporter des réponses appropriées à ces assauts des ennemis de la paix, de la concorde et du vivre-ensemble harmonieux dans notre espace sahélien.

La Confédération n’est dirigée contre aucun peuple, aucune nation, ni aucune organisation. Elle constitue un choix souverain librement assumé par trois États indépendants déterminés à combattre le terrorisme, préserver l’intégrité de leurs territoires et recouvrer totalement leur indépendance pour bâtir un monde plus juste et plus solidaire.

Nous demeurons profondément attachés aux idéaux de l’unité africaine, du panafricanisme et de l’intégration régionale. Nous croyons au dialogue fécond et à la coopération entre les peuples. Mais, cette coopération doit désormais reposer sur des principes clairs et non négociables: le respect mutuel, l’égalité souveraine des États, la défense des intérêts de notre peuple, le contrôle de nos ressources naturelles, le respect de la dignité, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et la réciprocité.

C’est dans cet esprit que la Confédération des États du Sahel poursuit les consultations engagées avec la CEDEAO afin de construire un nouveau cadre de relations fondé sur le respect des décisions souveraines de chaque partie, la préservation des acquis utiles de l’intégration régionale et la protection des intérêts des populations ouest-africaines, notamment la libre circulation des personnes et des biens.

L’histoire retiendra que, même dans les moments de divergence, nous avons toujours privilégié la voie du dialogue responsable. Notre conviction demeure que les désaccords entre les peuples frères doivent toujours trouver leur résolution dans la concertation et la recherche de solutions mutuellement bénéfiques.

Nous saisissons l’opportunité de ce deuxième anniversaire pour exprimer notre profonde gratitude à tous les peuples du monde épris de paix et de justice, les Nations amies, à nos partenaires sincères qui, tous ont compris le sens de notre démarche et, qui, dans le respect de notre souveraineté continuent de nous accompagner.

Peuple de la Confédération des États du Sahel

Le deuxième anniversaire de notre Confédération ne constitue pas un aboutissement. Il marque la poursuite d’une nouvelle étape engagée avec espoir et optimisme, celle:

 de l’autodéfense collective de l’espace confédéral ;

 de l’intégration économique et de la cohésion sociale ;

 de l’industrialisation;

 de la souveraineté énergétique et alimentaire ;

 de la transformation locale de nos richesses ;

 du renforcement de la libre circulation des personnes et des biens ;

 de la mise en commun de nos capacités scientifiques, technologiques, éducatives et industrielles.

Nous devons continuer de consolider notre confédération en faisant d’elle un espace où nos ressources profitent d’abord à notre peuple, où notre jeunesse trouve des opportunités, où nos producteurs créent davantage de richesse, où nos chercheurs innovent, où nos entrepreneurs investissent et où nos armées garantissent durablement la paix et la sécurité collectives.

Notre vision est claire et notre conviction demeure intacte quant à faire de la Confédération des États du Sahel un pôle africain de paix et de prospérité.

Peuple de la Confédération des États du Sahel

L’avenir de la Confédération dépendra moins de nos discours que de notre capacité collective à travailler davantage, à produire davantage, à innover davantage et à renforcer sans relâche notre unité.

Nous enregistrons certes beaucoup de motifs de satisfaction, quoique le chemin soit encore parsemé d’embuches.

La pression médiatique que subit notre confédération, les campagnes de désinformation, de même que l’instrumentalisation des peuples dans l’objectif de fragiliser notre confédération nous engagent tous à rester toujours unis. C’est pourquoi, il nous appartient de redoubler de vigilance et d’ardeur au travail pour être à la hauteur des enjeux et des défis de notre temps. Notre bonheur et nos succès, dépendent de nous-mêmes et exigent plus d’efforts, plus de sacrifices pour la pleine réalisation de nos objectifs.

En ce jour de célébration, j’invite chacun de nos concitoyens, où qu’il se trouve, à poursuivre avec détermination son engagement au service de notre idéal commun.

J’adresse mes remerciements à Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane TIANI, Président de la République du Niger, Chef de l’État, pour son attachement indéfectible aux idéaux de notre confédération.

Je tiens à saluer le bilan positif et très satisfaisant de la mise en œuvre de la feuille de route de l’An I de notre confédération sous le leadership assumé de Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État de la République du Mali.

Aussi, je lance un vibrant appel au vaillant peuple sahélien à adhérer à la feuille de route de l’An II de notre Confédération.

Ensemble, poursuivons l’œuvre entreprise. Ensemble, consolidons notre Confédération pour un Sahel davantage intégré. Ensemble, bâtissons le Sahel de la paix, de la souveraineté, du développement et de la prospérité partagée pour toutes les Sahéliennes et les Sahéliens.

Vive la Confédération des États du Sahel !

Vive l’Afrique libre, souveraine et unie !

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons !

Je vous remercie.