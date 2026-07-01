Fraude au BEPC 2026 : travaux d’intérêt général de 45 jours pour les élèves coupables

Le verdict des élèves qui ont été jugés pour fraude aux examens du BEPC, session de 2026, à Bobo-Dioulasso est tombé. En effet, il est revenu à Kantigui que les élèves coupables ont été condamnés à des Travaux d’intérêt général (TIG) de 45 jours par le Tribunal correctionnel de Bobo-Dioulasso, le 26 juin dernier. Bien avant, a-t-on rapporté à Kantigui, le Tribunal de grande instance (TGI) de Yako avait jugé deux candidats au BEPC, également (…)

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Kantigui

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