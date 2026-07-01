Une inondation a récemment touché la ville de Houndé, occasionnant malheureusement des cas de noyades mortelles. D’après le bilan, cinq corps ont été repêchés par les secours. C’est pourquoi, le gouvernement exhorte la population, en particulier dans les zones à risque, à la prudence. Il faut surtout éviter de traverser les cours d’eau en crue, s’éloigner des zones inondables et suivre les consignes des services de secours. Il recommande aussi de consulter regulièrement les bulletins météo, car, la prévention demeure essentielle pour limiter les dégâts liés aux fortes pluies de la saison hivernale.