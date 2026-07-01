Fonds de soutien patriotique: 162 milliards F CFA mobilisés au premier semestre 2026

Le ministère de l’Économie et des Finances a tenu, la deuxième session ordinaire de l’année 2026 du conseil d’orientation du Fonds de soutien patriotique (FSP), le mardi 30 juin 2026, à Ouagadougou.

Le Fonds de soutien patriotique (FSP) poursuit sa dynamique de mobilisation des ressources depuis sa création. Chaque semestre, son conseil d’orientation présidé par la Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, fait le point des collectes. Dans cette optique, le ministère de l’Economie et des Finances a tenu, la deuxième session ordinaire de l’année du FSP, mardi 30 juin 2026 à Ouagadougou. Au 28 juin 2026, les ressources mobilisées s’élèvent à 162 388 millions 669 495 francs CFA, soit 81,19 % de l’objectif annuel fixé à 200 milliards F CFA. « Comparativement à la même période en 2025, les encaissements affichent une progression de 66,73 % », a souligné, le Premier ministre. Une performance qu’il a attribué à la confiance des citoyens et à l’efficacité des dispositifs de mobilisation mis en place. En outre, il a précisé que ces fonds permettent d’assurer la prise en charge des besoins prioritaires des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et le financement de plusieurs actions de renforcement des capacités opérationnelles des forces engagées sur le terrain.

Pour le chef du gouvernement, ces résultats traduisent la vitalité de l’esprit patriotique du peuple burkinabè et sa détermination à soutenir concrètement les efforts de défense de la patrie.

Par ailleurs, le Premier ministre a appelé à poursuivre les efforts engagés, à intensifier la mobilisation des ressources, renforcer la transparence et la redevabilité dans leur gestion et accélérer la dématérialisation des procédures. La présente session a permis d’examiner le rapport de gestion du deuxième trimestre 2026 et d’apprécier les progrès accomplis depuis la précédente rencontre.

Maintenir cette chaîne de solidarité et de patriotisme

Quant au ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, il a indiqué que la session a permis de faire le point sur les dépenses effectuées et leur impact sur le terrain. La dynamique en progression permet d’assurer l’acquisition de matériel stratégique ainsi que la formation des VDP, aussi bien sur les activités opérationnelles que sur les droits humains.

Le ministre a, par ailleurs, annoncé l’arrivée de quatre nouveaux membres au sein du conseil d’orientation du FSP, à savoir le Centre d’information, de formation et d’études sur le budget (CIFOEB), de l’Organisation pour le renforcement des capacités de développement (ORCADE), de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) et de la Fédération des télévisions régionales du Burkina Faso. Leur intégration vise à renforcer la diversité, la crédibilité et la représentativité de la gouvernance du fonds. Pour les six prochains mois, il a évoqué la volonté de maintenir la dynamique de mobilisation, de renforcer la diffusion de l’information et d’accélérer la digitalisation afin de faciliter les actions et rendre la gestion du fonds plus fluide pour l’ensemble des acteurs.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, lancé un appel à l’endroit des Burkinabè de l’intérieur comme de la diaspora à maintenir cette chaîne de solidarité et de patriotisme.

Fleur BIRBA

Mouniratou OUEDRAOGO(Stagiaire)