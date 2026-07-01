Sur le fil du rasoir

Par
JK. Sidwaya
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La nouvelle vague de xénophobie qui secoue l’Afrique du Sud depuis le mois d’avril continue de dominer l’actualité. Aussi triste que cela puisse paraître, cette recrudescence des attaques xénophobes est entrée dans une phase décisive, avec la fin, hier mardi 30 juin 2026, de l’ultimatum lancé par les mouvements anti-immigration aux ressortissants subsahariens et asiatiques en situation irrégulière, pour quitter le pays. Alors que les manifestations xénophobes ont déjà occasionné quatre morts, cet ultimatum, fixé en dehors de tout cadre légal, a créé la psychose au sein des  immigrés visés  qui ont  fui  la Nation arc-en-ciel par milliers.

Au moins 25 000 étrangers, à majorité des citoyens malawites, ont plié bagage, laissant d’autres immigrés dans la peur  et  la crainte de lendemains plus sombres. La police a été déployée en masse, en vue de contenir d’éventuelles violences à la date du 30 juin, mais l’environnement n’est plus favorable aux ressortissants subsahariens et asiatiques. Accusés d’être responsables de la criminalité et du chômage en Afrique du Sud, ils sont traqués comme du gibier.

L’industrialisation de l’Afrique du Sud attire historiquement de nombreux immigrés à cause des opportunités d’emplois et des salaires attractifs. Mais les mouvements anti-immigration nuisent à son attractivité et à sa réputation. La Nation arc-en-ciel, qui traîne pourtant un lourd passé d’apartheid, système d’oppression et de domination de la minorité blanche sur la majorité noire, est devenue  la risée  de  tout  un  continent,  à cause des  manifestations xénophobes. Le plus inquiétant est que le phénomène perdure depuis  des années, avec des moments de rebondissement. 

La question qui se pose alors, c’est de savoir  si  le  gouvernement  sud-africain a les capacités de juguler ce problème dans la durée. Les réalités auxquelles l’on assiste n’apportent pas avec certitude la réponse à cette question. Même si le Président Cyril Ramaphosa a annoncé le renforcement des mesures contre l’immigration clandestine  et a appelé les  chefs  traditionnels à contribuer à l’apaisement de la situation,  on  ne  sent  pas une ferme volonté  d’amener les manifestants anti-immigration à rentrer dans les  rangs, à ne pas se montrer plus royalistes que l’Etat.

Malgré les discours tendant à condamner la xénophobie, les autorités sud-africaines donnent l’impression de tolérer passivement  les  manifestations anti-immigration.  C’est à croire que les  dirigeants de  ce  pays, plongés dans les calculs politiques électoralistes, jouent à l’hypocrisie. L’anti-immigration est un sujet qui mobilise l’électorat en  Afrique du Sud  et  l’on saurait passer cette vérité sous silence. 

En  réalité,  la  responsabilité des  autorités sud-africaines est  engagée  dans les problèmes imputés aux  étrangers,  notamment  l’insécurité et le manque d’emplois. Les échecs de leur gouvernance, caractérisée par des crises socio-économiques expliquent plus ou moins ce qui est reproché injustement aux immigrés, des boucs émissaires parfaits.  Le  régime Ramaphosa  est interpellé à changer le fusil  d’épaule, en travaillant à répondre véritablement aux aspirations du peuple sud-africain. On ne peut pas cacher le soleil  avec les doigts de la main, comme on le  dit souvent.

Kader Patrick KARANTAO

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