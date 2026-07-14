Ligla Ligla yaar de la Zone 1 : les occupants sommés de déguerpir

Kantigui qui se retrouve souvent au petit marché de Ligla Ligla Yaar de la Zone 1 a entendu dire qu’un ordre de déguerpissement a été notifié aux occupants des lieux la semaine passée. Il a été soufflé à Kantigui qu’un délai de 45 jours leur a été donné pour libérer cet espace qui est une réserve administrative dédiée au sport. Le compte à rebours a commencé et il ne leur reste plus que 38 jours à la date d’aujourd’hui. Le petit marché de Ligla Ligla yaar est un endroit où se côtoient, entre autres, cabarets, buvettes, kiosques à liqueurs frelatées, menuisiers, vendeurs de bric-à-brac, forgerons, mécaniciens. Kantigui a appris qu’à la place de ce petit marché (…)

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Kantigui

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