Rétro 2024/Assises nationales: la Transition prorogée de 5 ans

A la faveur de l’adoption d’une loi par l’Assemblée législative de Transition portant organisation des Assises nationales, le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité d’alors, Emile Zerbo, a convoqué lesdites assises, les 25 et 26 mai 2024 à Ouagadougou, pour statuer sur la suite à donner à la Transition qui prenait fin, le 1er juillet 2024. Au terme des travaux, la Transition a été prorogée de 60 mois (5 ans) à compter du 2 juillet 2024.

L’un des événements de 2024 ayant marquant l’histoire du Burkina Faso est la convocation des Assises nationales, les 25 et 26 mai, pour se pencher sur la suite de la Transition née des soubresauts politiques survenus en septembre 2022. Ces Assises nationales ont permis de regrouper les Forces vives de la Nation, composées des représentants de formations politiques, de la société civile, des autorités coutumières et religieuses, des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Initialement prévues pour durer deux jours, les travaux ont pris fin dans l’après-midi du samedi 25 mai 2024 à Ouagadougou avec comme principale mesure, la prolongation de la durée de la Transition pour 60 mois (5 ans) à compter du 2 juillet 2024.

Selon le président du comité d’organisation, le colonel Moussa Diallo, des conclusions des Assises il ressort que désormais le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a le titre de « Président du Faso et de chef suprême des Armées ».

En plus, il a confié que les textes permettent au Président Traoré, au Premier ministre et au président de l’Assemblée législative de Transition de se présenter aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à cette Transition. Elles ont également fait des recommandations telles que l’augmentation du nombre de sièges au Parlement de Transition, mais aussi de celui des membres du gouvernement et l’accélération des actions de développement en faveur des populations et l’accès des citoyens aux services sociaux de base. La Charte de la Transition révisée, issue de cette rencontre nationale, a été signée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré sous les acclamations des participants.

Evariste YODA