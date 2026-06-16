Douna : mise en eau de deux périmètres irrigués

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a officiellement réceptionné, le lundi 15 juin 2026, à Douna, deux périmètres irrigués. Le premier, d’une superficie de 410 hectares (ha) a été réhabilité et le second, de 600 ha, est un nouvel aménagement.

Deux périmètres irrigués dans la commune rurale de Douna, qui étaient en chantier sont désormais opérationnels. Le ministre d’Etat chargé de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, accompagné de son staff et d’autorités régionales des Tannounyan, a officiellement réceptionné ces deux infrastructures agricoles, à travers des mises en eau symboliques, dans la matinée du lundi 15 juin 2026. Pour le premier périmètre, celui de la Léraba, il s’agit d’une réhabilitation (après une inondation qu’a subi l’ouvrage en 2024) sur une superficie totale de 410 hectares (ha). Quant au second, celui de Douna, il est un nouvel aménagement qui s’étend sur une superficie de 600 ha.

Selon Cheick Mohamed Diarra, un ingénieur du projet PAVAL en charge du financement des travaux, sur le périmètre réhabilité, les travaux ont concerné principalement la reprise du canal primaire sur 600 mètres (m) linéaires, la réalisation d’une digue de protection de 814 m linéaires, la réalisation d’une piste dotée d’ouvrages de franchissement et l’entretien des vannes existantes. Pour le nouveau périmètre de Douna, a-t-il poursuivi, les travaux ont concerné la construction d’un canal primaire de 4 kilomètres (km), de 5 canaux secondaires de 12 km, de 40 canaux tertiaires de 6000 m linéaires et des canaux quaternaires. Ce périmètre, a précisé le technicien, est subdivisé en 5 blocs répartis de part et d’autre de la rivière Léraba.

Chaque bloc est composé d’une digue de protection et l’ensemble des digues de protection font 18 km de longueur. En plus de ces digues, il a cité, entre autres, réalisations, des drains et des fossés de garde, le recalibrage du lit de la Léraba par endroit et 42 km de pistes sans oublier 12 magasins et des aires de séchage construits pour faciliter la conservation des différents produits.

Accroître les rendements

Ces investissements, à écouter M. Diarra, vont améliorer certainement les rendements. Sur le périmètre réhabilité, 5 648 tonnes de riz et de blé sont attendues par an. Pour le nouveau périmètre, ce sont 3 153 tonnes de riz qui sont attendues en campagne humide et autant en campagne sèche, en plus des 1 051 tonnes de blé attendues en campagne sèche. Pour ce qui est des coûts des réalisations, la réhabilitation a couté environ 2 milliards F CFA tandis que le nouvel aménagement a couté environ 12 milliards F CFA en TTC.

Ismaël Sombié s’est dit satisfait de ces deux réalisations. Une raison pour lui de rendre hommage au Chef de l’Etat pour sa vision pour le monde rural et pour avoir fait du monde rural un pilier important de la quête de la souveraineté nationale. Avant l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, a fait remarquer le ministre d’Etat, le pays comptait au total 16 100 ha de périmètres irrigués avec 8 300 ha qui étaient inexploitables ou à réhabiliter. « En trois ans, entre 2023 et 2026, il a été réalisé 11 774 ha de périmètres irrigués », a-t-il affirmé. Ces deux réalisations dans la commune de Douna, à l’en croire, ne sont qu’une partie infime de ce qui a été fait ou est en train d’être fait dans l’ensemble des régions.

Il a, entre autres, évoqué des réhabilitations, des aménagements et des extensions de périmètres irrigués et des curages, des réhabilitations et des confortations de barrages. Autre chose, a insisté le commandant Sombié, il revient aux acteurs du monde rural de pouvoir prendre soin des infrastructures réalisées en évitant surtout les mauvaises pratiques du passé qui avaient conduit à la détérioration des ouvrages. Brahima Soura est président des producteurs du périmètre de la Léraba. Il a traduit sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour cet investissement qui va contribuer, il n’en doute, à l’atteinte rapide de l’autosuffisance alimentaire.

Alpha Sékou BARRY

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