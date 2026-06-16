Dans plusieurs quartiers de la ville, des espaces communément appelés « QG » attirent chaque jour de nombreux jeunes. Derrière leur apparente fonction de lieux de rencontres, certains sont devenus des points de consommation de drogues, de cigarettes, de chicha et d’alcool. Sous des hangars, dans des cours inachevées ou à l’ombre d’arbres, ces jeunes passent de longues heures à fumer et à échanger, loin de toute surveillance. Au-delà des préoccupations sanitaires et sociales, ce phénomène alimente un débat plus large sur l’encadrement de la jeunesse et la montée des addictions. Face à cette situation, des habitants lancent un appel pressant aux autorités afin de renforcer la surveillance de ces soi-disant « QG ». Ils les exhortent aussi à renforcer les actions de prévention et de sensibilisation contre la consommation de drogues en milieu jeune. Par ailleurs, il revient aussi aux parents de mieux encadrer leurs enfants.

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)