Réhabilitation du barrage de Kokologho : le Gouvernement renforce les bases de la souveraineté alimentaire

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, le Camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce samedi 1er août 2026, à Kokologho, dans la province du Boulkiemdé, région de Nando, à la mise en eau du barrage réhabilité de Kokologho.‎

‎Remis en service après dix-huit années d’interruption, cet ouvrage hydraulique traduit la volonté du Gouvernement de renforcer durablement la maîtrise de l’eau afin de soutenir la production agricole, l’élevage, les activités halieutiques et la création de richesses au profit des populations. Entièrement financés par le budget de l’État au titre de l’exercice 2025, les travaux ont été réalisés en trois mois par l’Office national des barrages et des aménagements hydroagricoles (ONBAH).

‎Construit en 1955 grâce à la mobilisation des populations, le barrage avait connu une première réhabilitation avant de céder totalement en 2008. Les travaux engagés ont permis de restaurer entièrement l’ouvrage tout en améliorant sa capacité de retenue, désormais portée à plus de 806 000 m³ d’eau.

‎



‎Le Chef du Gouvernement a salué la qualité et la célérité des travaux réalisés par l’ONBAH, qui ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement économique de la localité. « C’est un barrage qui avait cédé depuis pratiquement 18 ans. L’ONBAH a su se déployer avec rapidité et efficacité pour faire le travail que nous avons vu ce matin en trois mois, ce qui permet d’avoir un ouvrage d’une capacité de plus de 800 000 m³. Cela ouvre de bonnes perspectives, notamment l’aménagement d’un périmètre exploitable de près de 25 hectares, et ce travail va commencer bientôt », a déclaré le Premier ministre.

‎



‎Grâce à cette réhabilitation, le barrage permettra l’aménagement d’un périmètre irrigué de 25 hectares, favorable au développement du maraîchage, de la riziculture, de la culture du maïs, de la pisciculture et de l’aquaculture. Il contribuera également à la création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, à l’amélioration des revenus des producteurs, à la recharge de la nappe phréatique ainsi qu’à la préservation des écosystèmes.

‎



‎Le Camarade Premier ministre a souligné que cet investissement constitue bien plus qu’un simple ouvrage hydraulique. « Avec la réalisation de ce barrage, les perspectives sont là en termes d’aménagement des périmètres de production agricole, de pisciculture, mais aussi de toutes les activités connexes qui peuvent générer des revenus au profit de la femme, du jeune et du vieux », a-t-il indiqué.

‎



‎Le Premier ministre a instruit le gouverneur de la région de Nando et le président de la délégation spéciale de Kokologho de mobiliser les populations autour de la préservation de l’ouvrage. Il les a invités à accompagner les futurs aménagements, à participer à leur entretien et à devenir les premiers défenseurs de cette infrastructure, dont la pérennité dépendra de l’engagement collectif des bénéficiaires.



‎

‎Le Chef du Gouvernement a enfin exprimé le vœu que cette réalisation produise rapidement des résultats tangibles pour les populations. « La plus grande satisfaction du Président du Faso et la mienne sera de voir sortir d’ici des tonnes de légumes, de voir les jeunes occupés à produire et à prendre en charge leurs familles. »

‎



‎Au-delà de la réhabilitation d’un barrage, cette réalisation illustre la volonté du Gouvernement de faire des infrastructures hydrauliques des leviers de transformation économique, de développement rural et de souveraineté alimentaire. Elle confirme l’option stratégique de valoriser les ressources nationales et les compétences burkinabè pour améliorer durablement les conditions de vie des populations.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞