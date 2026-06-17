Audience du Président du Faso : Un émissaire du Président mauritanien chez le Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Par
BH SIDWAYA
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Le Ministre de la Défense, des Affaires des Retraités et des Enfants de martyrs de la Mauritanie Hanana OULD SIDI, a remis un message du Président Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI à son homologue burkinabè, le Camarade Président du Faso, Capitaine Ibrahim TRAORÉ
Le Ministre de la Défense, des Affaires des Retraités et des Enfants de martyrs de la Mauritanie Hanana OULD SIDI, a remis un message du Président Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI à son homologue burkinabè, le Camarade Président du Faso, Capitaine Ibrahim TRAORÉ
Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé, dans la matinée du mercredi 17 juin 2026, une audience au Ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs de la Mauritanie, Hanana OULD SIDI.
M. Hanana OULD SIDI a salué l’excellence des relations d’amitié, de coopération et de solidarité qui unissent la Mauritanie et le Burkina Faso.
M. Hanana OULD SIDI a salué l’excellence des relations d’amitié, de coopération et de solidarité qui unissent la Mauritanie et le Burkina Faso.
Le Ministre mauritanien était porteur d’un message du Président Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI à son homologue burkinabè. Dans son message, le Président de la République islamique de Mauritanie adresse « ses vœux sincères de paix, de stabilité, de prospérité et de progrès pour le Peuple burkinabè », souligne le visiteur à sa sortie d’audience.
Selon l’émissaire mauritanien, l’entretien avec le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a été également une occasion de saluer l’excellence des relations d’amitié, de coopération et de solidarité qui unissent les deux pays.
Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage les échanges et les concertations sur les questions d’intérêt commun portant sur la souveraineté, la sécurité, l’intégration régionale et le développement.
Direction de la communication de la Présidence du Faso

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