Léonard Dossou, coordonnateur de la plateforme des médias de l’UEMOA : « La presse économique, pour jouer pleinement son rôle, a besoin d’une mise au pas »

La Plateforme des médias de l’UEMOA (PDM UEMOA), regroupant plus de 300 médias toutes catégories confondues, organise le premier forum international de la presse économique de l’Afrique de l’Ouest (FIPE-UEMOA), du 24 au 26 juin 2026, à Dakar, au Sénégal. Dans cette interview accordée à Sidwaya en ligne, le coordonnateur de la PDM-UEMOA, Léonard Dossou, décline les objectifs de forum, ses principales articulations, le rôle de la presse économique dans le développement socioéconomique de la région, ainsi que les attentes à l’issue de cet évènement majeur. Il aborde également le concours d’excellence en journalisme économique de l’UEMOA dont la cérémonie de remise des prix aux lauréats interviendra au cours du forum.

Sidwaya (S) : La plateforme des médias de l’UEMOA organise du 24 au 26 juin 2026, à Dakar, au Sénégal, le premier forum international de la presse économique de l’Afrique de l’Ouest (FIPE-UEMOA). Qu’est-ce qui vous a motivé à porter une telle initiative ?

Léonard Dossou (L.D) : Nous tenons à vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler du FIPE UEMOA dénommé encore West Africa Eco Forum. Vous n’êtes pas sans savoir que notre zone économique, l’UEMOA, est l’une des plus dynamiques et mieux organisées de l’Afrique. Elle a montré sa capacité à résister aux chocs exogènes d’où qu’ils viennent et à relancer sa croissance. Néanmoins, plusieurs défis structurants et sécuritaires s’observent et exigent que l’on y pense. Aussi, la plateforme des médias de l’UEMOA a recommandé dans l’une de ses conclusions, à l’issue du colloque international organisé à Abidjan du 25 au 27 juin 2025, l’organisation d’un forum économique. C’est vous dire que l’organisation de ce forum est non seulement une nécessité mais un véritable besoin pour renforcer la compétitivité économique régionale dans l’UEMOA, stimuler les investisseurs publics et privés mais également pour renforcer la capacité analytique et la qualité de la presse économique dans notre espace communautaire.

Les objectifs de cette rencontre économique d’envergure sous régionale sont clairs : favoriser la coopération régionale et la mise en valeur des opportunités économiques dans l’espace UEMOA, stimuler la coopération entre investisseurs locaux et internationaux dans les secteurs stratégiques comme l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, les technologies etc., mobiliser les investissements publics et privés et promouvoir l’innovation technologique…

S : Quel est l’intérêt de ce forum, aussi bien pour les journalistes que pour le développement socioéconomique de la zone UEMOA ?

L.D : Ce forum a un intérêt capital pour la presse économique dans la mesure où cette corporation a beaucoup de défis de développement, d’organisation et d’innovation face à tous les changements que nous observons en ce moment. La presse économique pour jouer pleinement son rôle a besoin d’une mise au pas sur plusieurs plans. Et le forum qui nous offre cette opportunité d’échanges, de réseautage et de renforcement de capacité est une opportunité pour nos médias. Toutes les activités contenues dans le programme du forum tournent autour des médias. Il est reconnu aujourd’hui et attesté qu’aucun développement n’est possible sans la contribution remarquable des médias. C’est l’information économique qui attire, renseigne et rassure les investisseurs, les acteurs économiques et les décideurs politiques économiques et sociaux. Le développement socioéconomique se construit avec l’appui des médias qui facilitent la mise en confiance de tous. C’est pourquoi ce forum se veut un espace de mise en coopération économique pour tous les acteurs économiques de l’UEMOA. Il vise à stimuler les investissements publics et privés et favoriser l’intégration de tous.

S : Quelles seront les principales articulations de ce forum ?

L.D : Le thème principal de ce forum est : « Innover pour l’avenir économique de l’Afrique de l’Ouest. Le comité scientifique du forum a fait un travail remarquable en déduisant du thème central plusieurs thématiques, panels et communications. Aussi nous aurons les grandes articulations suivantes. Une conférence inaugurale avec un économiste international de renom ; un Keynote Speaker avec le Président de la BOAD, des panels sur le rôle de la presse économique dans le développement de notre espace, l’harmonisation fiscale et lutte contre la corruption, l’attractivité des investissements avec les zones économiques spéciales, innovation technologique et transition énergétique, commerce Intra UEMOA et ZLECAF, etc.

S : Quels sont les acteurs attendus au FIPE-UEMOA 2026 ?

L.D : Les acteurs du FIPE-UEMOA, le West Africa Eco Forum, sont de plusieurs types. Nous aurons les décideurs politiques, économiques, les investisseurs publics et privés, les élus Consulaires et les opérateurs économiques, les institutions financières nationales et internationales et enfin les médias économiques, financiers, nationaux et internationaux. A tout ce monde vont s’ajouter nos invités spéciaux et autres qui feront de cette première édition du FIPE-UEMOA une réussite.

S : L’un des temps forts de cette rencontre sera la cérémonie de remise du Prix d’excellence en journalisme économique de l’UEMOA. Pouvez-vous en dire plus sur cette autre initiative de la Plateforme des Médias de l’UEMOA ?

L.D : La presse économique joue un rôle de facilitateur du développement dans notre espace communautaire. C’est pour valoriser les productions journalistiques de qualité, encourager l’investigation économique et faire la promotion de la presse économique que ce prix a été institué. Les objectifs de ce Prix sont clairs : promouvoir l’éthique, la rigueur méthodologique et la lutte contre la désinformation, encourager les enquêtes, les reportages et analyses qui abordent les enjeux économiques régionaux, valoriser et récompenser l’excellence en termes du journalisme économique et financier, stimuler la formation continue des acteurs des médias… Nous aurons trois catégories de prix, dans la presse économique, la radio et la télévision et dans le numérique. Il y a des thèmes précis qui sont proposés aux candidats pour leur permettre d’aborder les sujets d’actualités en lien avec les réalités de notre communauté.

S : Quelles sont vos attentes à l’issue de ce forum ?

L.D : Nos attentes sont énormes et légitimes à l’issue des trois jours intenses du forum. Les résultats attendus trois jours de réseautage et d’échanges, sont, entre autres après : la conclusion des partenariats économiques publics et privés, une meilleure information à l’endroit des investisseurs sur les secteurs stratégiques et prioritaires de notre espace, l’amélioration de l’intégration économique régionale au service du développement, une meilleure appropriation de la vision Prospective 2040 et de l’initiative impact 2030 par les différents partenaires et investisseurs.

S : Quels mécanismes avez-vous mis en place pour garantir le suivi, la mise en œuvre des conclusions, recommandations de ce Forum ?

L.D : Comme nous le faisons dans toutes nos rencontres, un comité de rapportage est mis en place dès le premier jour du forum pour tracer toutes les activités, les communications, l’animation des panels, les comptes rendus et les différentes recommandations. Rien ne sera négligé afin de tout consigner pour un suivi rigoureux et une mise en œuvre de toutes les conclusions du forum selon l’agenda et le timing exigés.

S : La Commission de l’UEMOA est le partenaire historique de la plateforme. Quel est son rôle dans l’organisation de la rencontre ?

L.D : Vous me donnez une fois encore l’occasion de remercier notre parrain pour ce forum, je veux nommer le Président de la Commission de l’UEMOA, le camarade Abdoulaye Diop, qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir et accompagner la presse économique de notre espace communautaire. La Commission de l’UEMOA est au centre de l’organisation de ce forum. Vous l’auriez certainement constaté sur les différents visuels et supports de communication, le forum est placé sous le haut parrainage du Président de la Commission. Ce Président de la Commission, désigné « grand ami des médias », grand consommateur de l’information économique, est une chance pour la Plateforme des médias qui bénéficie d’une écoute attentive et intelligente de sa part.

S : Avez-vous bénéficié de l’accompagnement des autres organisations/ institutions de la sous-région ?

L.D : Oui, naturellement ! Nous avons bénéficié de l’appui d’autres partenaires non moins importants qui nous accompagnent pour l’organisation réussie de ce forum. Nous avons la Banque ouest africaine de développement (BOAD), la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) qui nous soutiennent fortement dans cette initiative. Nous voudrions profiter de votre tribune pour remercier le Président de la BOAD notre compatriote, l’infatigable artisan du développement des nations, camarade Serge Ekué et le gouverneur de la BCEAO, camarade Jean-Claude Kassi Brou, pour leur soutien constant à la presse économique de notre espace communautaire.

S : Avez-vous un appel à l’endroit de ces organisations/institutions de l’espace UEMOA ?

L.D : Nous voudrions remercier très sincèrement tous les médias de notre espace communautaire pour leur mobilisation et leur soutien indéfectible à ce forum qui, je le crois bien, sera un succès à Dakar. Nous voudrions inviter toutes les institutions financières, les investisseurs publics comme privés, les chambres de commerce et celle d’agriculture, les décideurs et nos opérateurs économiques de notre espace à se joindre à nous pour innover réellement pour l’avenir économique de notre sous-région.

S : A deux semaines de l’évènement, où en êtes-vous avec les préparatifs de ce grand rendez-vous de la Presse économique et financière de la sous-région ?

L.D : Nous sommes entièrement prêts pour ce rendez-vous économique qui mobilise toute l’Afrique de l’Ouest. Tous les décideurs, les investisseurs privés et publics, les institutions nationales et internationales sont attendus à Dakar du 24 au 26 juin 2026, pour qu’ensemble nous puissions activer et accompagner le nouveau vent, la nouvelle saison qui s’ouvre avec la consolidation et le renforcement des relations entre les Etats de l’UEMOA. La tournée du nouveau Président du Bénin, le Président Romuald Wadagni dans les différents pays de l’UEMOA ouvre une nouvelle ère d’espoir et de développement de notre communauté qui ne se porte pas mal en ce moment malgré les défis, avec près de 6,5% de croissance au premier trimestre 2026.

Interview réalisée par

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com