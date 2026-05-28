CEP et BEPC, session 2026 : tout est prêt pour le début des épreuves écrites, mardi 2 juin

Le ministre chargé de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara et son collègue chargé de l’Enseignement secondaire, Moumouni Zoungrana, ont animé conjointement une conférence de presse le jeudi 28 mai 2026 à Ouagadougou pour faire le point des préparatifs des examens de fin d’année qui débutent mardi 2 juin.

Les épreuves écrites de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) et le concours d’entrée en sixième s’ouvrent le mardi 2 juin prochain. A la même date débutent quelques examens du secondaire, notamment le Brevet d’études du premier cycle (BEPC), le Brevet d’études professionnelles (BEP) et le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP). A quelques jours du top départ, le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara et celui de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana étaient face à la presse, jeudi 28 mai 2026 à Ouagadougou.

A ce jour, ont-t-ils rassuré, tout est fin prêt pour un bon déroulement des épreuves. « Plusieurs activités préparatoires ont été programmées et pour la plupart réalisées. Toute la communauté éducative est mobilisée pour que la tenue des examens et concours scolaires soit un succès », a indiqué le ministre Dingara. Pour le CEP et le concours d’entrée en sixième, a-t-il annoncé, 341 732 candidats ont été enregistrés soit une hausse de 3 139 candidats par rapport à 2025.

Comme innovations majeures, il a noté le retour de milliers d’élèves dans leurs localités d’origine pour les compositions après plusieurs années de délocalisation, l’autonomie de l’éducation civique considérée comme une matière à part entière. Il a cité, également, la déconcentration de l’organisation à travers le tirage et la reproduction des épreuves dans toutes les régions et l’exécution de l’hymne nationale en langues nationales pour les candidats ayant choisi le chant. Pour l’organisation des examens de 2026, une enveloppe de plus de 9,25 milliards F CFA a été allouée au ministère en charge de l’enseignement de base. Pour le niveau secondaire, le BEPC enregistre 218 049 candidats et le BEP 17 736 inscrits.

Quant au CAP, 12 720 candidats prennent part aux épreuves. Le ministre Moumouni Zoungrana a annoncé que pour cette session du BEPC, le ministère a opéré des ajustements de coefficient. « Le français et les mathématiques ont un coefficient 3. Les autres matières se calculeront sur la base de coefficient 2 », a-t-il précisé. Le ministre chargé de l’Enseignement secondaire a informé qu’un budget de plus de 18,66 milliards F CFA a été alloué à son département pour l’organisation de tous les examens. Il a traduit sa reconnaissance au gouvernement qui, malgré le contexte difficile, a consenti près de 28 milliards F CFA aux deux ministères pour les examens de fin d’année.

Il a annoncé que des réflexions sont en cours pour tendre vers la numérisation, toute chose qui permettra de faire des économies qui seront injectées dans d’autres secteurs. A la question de savoir si des dispositions sont prises dans le choix des acteurs pour éviter les mécontentements, les conférenciers ont reconnu que chaque année, la mobilisation des acteurs aux examens pose toujours un problème.

« Nous travaillons à régler définitivement ce problème. La rotation des agents par le système 1/3, la fin des doubles réquisitions et même le Système intégré de gestion des examens et concours (SIGEC) permettront de résoudre au fur et à mesure ce problème », a promis le ministre Dingara. Les responsables des deux départements ministériels ont rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité qui sont mobilisées à leurs côtés pour que les examens se déroulent en toute sécurité.

Adama SEDGO