78e journée internationale des Casques bleus: hommage aux combattants de la paix

Le ministère des Affaires étrangères a commémoré le 78e anniversaire des Casques bleus des Nations unies, vendredi 29 mai 2026, à Ouagadougou sur le thème : « Investir dans la paix »

Les autorités du Burkina Faso sont reconnaissantes des Casques bleus. Ainsi, en collaboration avec le Système des Nations unies, ils ont été célébrés, vendredi 29 mai 2026, à la 78e journée internationale qui leur est dédiée sur le thème : « Investir dans la paix ». Présidée par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré et placée sous la co-présidence du coordonnateur par intérim du Système des Nations unies, Maurice Azonnankpo, cette cérémonie commémorative a été marquée par des moments de recueillement et d’hommage à l’endroit des 50 000 hommes et femmes engagés pour garantir la paix et la sécurité internationales.

Les Casques bleus des Nations unis, ont relevé les organisateurs de cette journée, constituent un instrument de promotion de la paix, de protection de la communauté internationale et des populations civiles. « Cette journée nous offre l’occasion de rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui, au péril de leur vie, servent les idéaux consacrés par la Charte des Nations unies : la préservation de la paix et de la sécurité internationale, le respect de la dignité humaine et la solidarité entre les peuples », a déclaré le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré.

Il a ajouté que le Burkina Faso, fidèle à sa tradition de solidarité internationale et à son attachement constant au multilatéralisme, sait ce que représente la paix, mais également ce qu’elle exige comme sacrifices. C’est pourquoi, depuis plusieurs décennies, le pays participe activement aux efforts internationaux de maintien de la paix aux niveaux sous régional, régional et mondial, a précisé le ministre des Affaires étrangères.

Symbole de la paix

En témoignent, a laissé entendre le chef de la diplomatie burkinabè, les contingents et experts civils, militaires et policiers qui ont servi avec honneur au Darfour, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mali, en Haïti ainsi que sur plusieurs autres théâtres d’opérations.

« En cette circonstance empreinte d’émotion et de reconnaissance, je voudrais adresser aux familles endeuillées, à leurs frères d’armes ainsi qu’à tous ceux qui perpétuent leur mémoire, l’expression de la compassion et de la solidarité du gouvernement burkinabè », a fait savoir Karamoko Jean Marie Traoré. Maurice Azonnankpo, coordonnateur résident par intérim du Système des Nations unies et coordonnateur humanitaire pour le Burkina Faso, a souligné que les Casques bleus, malgré les nombreux défis auxquels, ils font face, les opérations de paix continuent de représenter un symbole d’espoir pour des millions de femmes, d’hommes et d’enfants vivant dans des contextes de crise.

« Nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui ont servi et continuent de servir sous le drapeau des Nations unies avec professionnalisme, dévouement et courage », a relevé Maurice Azonnankpo. Selon lui, le Burkina Faso peut être fier de sa contribution aux opérations de maintien de la paix, avec plus de 20 000 Casques bleus burkinabè depuis l’entame des missions onusiennes du pays en 1998. Un dépôt de gerbes de fleurs a été déposé devant le drapeau pour traduire la reconnaissance du gouvernement et du peuple burkinabè pour la mémoire des hommes et des femmes de paix.

Emmanuel BICABA