Musique: Smarty signe son retour avec « Elévation »

Le rappeur burkinabè Smarty a présenté officiellement, vendredi 22 mai 2026, à Ouagadougou, son troisième album solo intitulé « Elévation ».

Après plusieurs années de silence, Smarty effectue son retour sur la scène musicale burkinabè, avec un nouvel opus placé sous le signe de la réflexion et du dépassement de soi. Intitulé « Elévation », ce troisième album solo du rappeur burkinabè a été officiellement présenté, le vendredi 22 mai 2026, à Ouagadougou. Le projet a été dévoilé en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, d’acteurs du monde culturel et de nombreux fans.

Elévation est composé de 15 titres, dont plusieurs collaborations africaines. A travers cet opus, Smarty aborde des thématiques liées à la société, aux réalités africaines, à la foi, à la résilience et à l’expérience humaine. Des morceaux comme « Liberté », « Combat », « Tout va bien » ou encore « Le succès » portent des messages engagés sur les défis contemporains et les trajectoires individuelles. D’autres titres, à l’image de « En toi », « Le pardon » et « Ne parle pas », plongent davantage dans l’intime et les relations humaines.

Pour Smarty, « Elévation » traduit avant tout une volonté de progression collective. « C’est une forme de bénédiction, contribuer à l’élévation de son entourage, de son pays et de son continent », a-t-il expliqué lors de la cérémonie de présentation. Sur le plan artistique, le rappeur affirme avoir voulu conserver la profondeur de ses textes tout en expérimentant un nouvel environnement musical. « Les textes restent les mêmes, avec la même philosophie, mais avec un brin d’évolution », a-t-il soutenu. L’album réunit plusieurs artistes africains, notamment Ifé du Nigeria, Ariel Sheney de la Côte d’Ivoire, Korka Dieng du Sénégal, ainsi qu’Awa Guindo et Young Ced du Burkina Faso. Sur le plan technique, le projet a été enregistré à Ouagadougou, mixé en Belgique et masterisé à Bordeaux.

Moment fort de la cérémonie, le premier vinyle collector de « Elévation » a été acquis aux enchères à hauteur de 2,5 millions F CFA par le groupe CimFaso. L’artiste a indiqué que les fonds générés seront reversés au Fonds de soutien patriotique. L’opus est dédié à Gervais Somda, alias Mister P, animateur radio que Smarty considère comme l’une des personnes ayant contribué à ses débuts dans la musique. « Elévation » est disponible en CD et en clé USB au prix unitaire de 5 000 F CFA.

Gustave KONATE

(Collaborateur)