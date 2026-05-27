Coopération culturelle: l’ambassadeur d’Allemagne échange avec le président de l’institut Farafina

Le président de l’Institut des peuples noirs-Farafina (IPN-Farafina), Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a accordé une audience à l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Burkina, Dietrich Becker, mardi 26 mai 2026, à Ouagadougou. La coopération culturelle était au centre des échanges.

La République fédérale d’Allemagne veut contribuer à promouvoir la coopération culturelle entre l’Afrique et l’Europe. Ainsi, pour mieux appréhender les missions et rôles de l’Institut des peuples noirs-Farafina (IPN-Farafina), son ambassade au Burkina Faso, Dietrich Becker s’est entretenu, au cours d’une audience, avec le président l’IPN-Farafina, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, mardi 26 mai 2026, à Ouagadougou. A sa sortie d’audience, l’ambassadeur allemand, Dietrich Becker, a confié qu’il a eu des discutions très ouvertes avec le président de cet institut sur l’impact de la colonialisation occidentale ainsi que sur les relations de l’Afrique avec l’Europe.

« Nous avons aussi échangé sur comment surmonter cette période triste de la colonisation que l’Afrique a subie. Je n’ai pas de doute sur l’importance de l’IPN-Farafina relative à la culture africaine », a-t-il déclaré. En Allemagne, a-t-il poursuivi, il y a également des institutions qui se penchent aussi sur l’apport de la culture et la civilisation africaines dans le rayonnement de l’humanité. « Les travaux qui s’y mènent visent à mettre en relief les valeurs que l’Afrique a donné au monde entier.

Parce que l’Afrique est actuellement la lumière de la jeunesse », a estimé le diplomate allemand. Selon lui, il est nécessaire de renforcer la coopération culturelle entre l’Europe et l’Allemagne avec l’Afrique. « A Berlin, nous avons un grand musée qui conserve des biens culturels qui émanent de l’Afrique. Au Nigeria, un musée a été réalisé grâce au financement de l’Allemagne. Il serait un lieu de rencontre pour échanger sur les biens culturels et le développement des musées africains », a assuré l’ambassadeur Dietrich Becker.

Adama SAWADOGO