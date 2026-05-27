Projet Rilgré: les acteurs de mise en œuvre satisfaits du bilan

Le consortium Solidar Suisse-Association Beo-Neere agroécologie a organisé un atelier pour dresser le bilan du projet de « promotion des pratiques agroécologiques et de valorisation des productions agricoles, jeudi 21 mai 2026, à Ouagadougou.

Démarré en juillet 2023, le projet de « promotion des pratiques agroécologiques et de valorisation des productions agricoles (Rilgré) » arrive à son terme le 30 juin 2026. Ainsi, conformément à sa stratégie de redevabilité Solidar Suisse, lead du consortium a organisé une activité dénommée « Café du projet Rilgré » pour partager les résultats atteints et les leçons apprises durant la mise en œuvre de l’initiative. Financé par l’Agence belge de coopération internationale, Enabel, dans le cadre de son portefeuille thématique climat Sahel -Volet Burkina Faso, à hauteur de plus de 1,2 milliard FCFA, le projet Rilgré vise à restaurer de manière durable les écosystèmes naturels dans dix communes des régions de Koulsé, Nakambé et de Oubri.

Selon le représentant Pays de Solidar Suisse au Burkina Faso, Dieudonné Zaongo, grâce à l’intervention du projet, on enregistre une plus grande implication des communautés, des jeunes et des femmes dans la préservation des ressources naturelles. Il a également mentionné l’application à plus grande échelle des principes et des pratiques de l’agroécologie par les producteurs au sein des exploitations, l’engagement des communautés dans des activités de restauration des terres dégradées. M. Zaongo a, en outre, relevé que le projet a permis une plus grande représentativité des femmes dans les instances communautaires de décision en matière de réhabilitation des écosystèmes naturels. 4 508 ha de terre récupérés Il a expliqué que le projet Rilgré a favorisé la récupération mécanisée par la charrue « Delfino » de 1 162 ha et 4508 ha par les cordons pierreux, les demi-lunes, le zaï, etc.

Le premier responsable du projet a noté que 2 000 producteurs ont été sensibilisés sur la combinaison des techniques de Conservation des eaux et des sols / Défense et restauration des sols (CES/DRS) avec les bio-intrants, 3 000 plants reboisés, six cases réalisées pour la

conservation et le stockage des semences paysannes… Dieudonné Zaongo a précisé que la mobilisation communautaire avait un objectif essentiel de faire en sorte que toutes les initiatives ou expériences soient appropriées par des acteurs locaux pour que le savoir-faire puisse être diffusé au niveau local.

La représentante de Enabel au Burkina Faso, Thérèse Kondombo, a salué les acteurs de mise en œuvre du projet pour les acquis engrangés. « Notre partenaire a exécuté le projet de façon impéccable, les résultats ont été atteints », a-t-elle déclaré. Mme Kondombo a encouragé les coopératives bénéficiaires à s’approprier les leçons apprises pour leur production. Une foire agroécologique se tient, du 21 au 24 mai 2026, au sein de l’Institut panafricain pour le développement région Afrique de l’Ouest et du Sahel (IPD/AOS), en marge de cet atelier de restitution des résultats du projet en vue de donner une opportunité aux coopératives soutenues par le projet au niveau des zones d’intervention de montrer leur savoir-faire.

Le directeur de l’IPD/AOS, Sylvestre Ouédraogo, a signifié que les exposants à la foire, en plus de montrer leur savoir-faire en termes de fabrication de savons écologiques, de papiers recyclés, etc. pourront tisser des relations avec d’autres acteurs, des acheteurs pour pouvoir promouvoir leurs pratiques de production et de transformation des produits agroécologiques.

Aly SAWADOGO

Mouniratou OUEDRAOGO (Stagiaire)