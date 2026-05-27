Tabaski 2026: le vivre-ensemble, au cœur de la célébration à Koudougou

Les fidèles musulmans de Koudougou ont célébré la fête de l’Aïd el-Kébir dans la ferveur religieuse et le recueillement, le mercredi 27 mai 2026, au stade Batiébo-Balibié. La grande prière, dirigée par le grand imam de Koudougou, El hadj Mohamadi Sémédé, a mobilisé plusieurs centaines de fidèles ainsi que des autorités administratives et coutumières venues communier avec la communauté musulmane.

Dans son sermon, le grand imam El hadj Mohamadi Sémédé, a rappelé la signification profonde de la Tabaski, fête commémorant la soumission du prophète Abraham à la volonté divine. Selon lui, cette célébration constitue une recommandation de l’Islam que les fidèles musulmans perpétuent en signe de reconnaissance envers Allah, le Créateur. Il a invité les musulmans à cultiver davantage les valeurs de paix, de pardon et de fraternité dans un contexte national marqué par les défis sécuritaires.

« La paix doit être l’affaire de tous. Chaque croyant doit prier et agir pour la cohésion sociale », a-t-il indiqué. Le guide religieux a également exhorté les fidèles à promouvoir la tolérance religieuse et à partager les repas de la fête avec les personnes démunies ainsi qu’avec les frères non musulmans afin de renforcer le vivre-ensemble. Des prières ont été formulées pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso, mais aussi pour les autorités du pays et les forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Présent à cette grande prière, le secrétaire général de la région de Nando, Lucien Guengueré, représentant le gouverneur, est venu traduire la solidarité et les encouragements des autorités administratives à la communauté musulmane.

Il a salué l’importante mobilisation des fidèles et souhaité que cette fête se déroule dans la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans toute la région. Le représentant du gouverneur a aussi invité les populations à demeurer unies et solidaires face aux difficultés que traverse le pays. Selon lui, les prières et les bénédictions des guides religieux sont d’un apport important pour le retour de la stabilité au Burkina Faso. Après la prière, les fidèles se sont souhaité mutuellement une bonne fête avant de regagner leurs familles respectives pour les réjouissances et les sacrifices rituels marquant la célébration de l’Aïd el-Kébir.

Beyon Romain NEBIE