Fondation internationale Babou-Paulin-Bamouni : du sport de masse pour annoncer le lancement officiel des activités

En prélude au lancement officiel de la fondation internationale Babou-Paulin-Bamouni, une marche suivie d’une séance d’aérobic sur l’avenue éponyme a été organisée à Ouagadougou. La fondation entend honorer la mémoire de l’ancien compagnon de Thomas Sankara et promouvoir l’excellence médiatique.

L’avenue Babou-Paulin-Bamouni, située au secteur 23 de l’arrondissement 5 de Ouagadougou, a vibré dans la matinée du samedi 9 mai au rythme des foulées et des mouvements de gymnastique. Entre le Boulevard Isidore-Noël-Thomas-Sankara et la Rue Djiba, une foule hétéroclite composée d’autorités, membres de la famille, amis et citoyens anonymes, s’est mobilisée pour un hommage sportif et solennel. La cérémonie a débuté par les notes vibrantes de l’hymne national, suivies d’une minute de silence.

Un moment de recueillement pour saluer la mémoire de Babou Paulin Bamouni, journaliste et intellectuel engagé, tombé le 15 octobre 1987 aux côtés du capitaine Thomas Sankara, ancien Président du Faso. Pour la présidente de la fondation internationale Babou-Paulin-Bamouni, Céline Bamouni et fille du défunt, le choix de cette activité physique n’est pas fait au hasard. « C’est pour symboliser le dernier sport de masse qu’il n’a pas pu faire, le jeudi 15 octobre 1987 », a-t-elle confié, visiblement éprouvée par l’effort mais habitée par l’émotion. Au-delà de l’hommage mémoriel, la Fondation internationale Babou-Paulin-Bamouni se fixe une mission d’avenir. Dans un contexte médiatique en pleine mutation, l’organisation entend se positionner comme un pilier de la déontologie.

Ses objectifs sont, entre autres, promouvoir l’intégrité et le journalisme d’excellence, accompagner les jeunes journalistes dans l’apprentissage et l’exercice du métier et perpétuer la lutte et les idéaux portés par Babou Paulin Bamouni de son vivant. Le point d’orgue de cette naissance institutionnelle a lieu ce lundi 11 mai 2026, au centre national de Presse Norbert- Zongo. Ce lancement officiel marquera le début effectif des activités de la fondation, promettant d’apporter un nouveau souffle à la liberté de la presse et à la rigueur journalistique au Burkina Faso et au-delà.

Pengdwendé Achille OUEDRAOO