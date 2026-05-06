Un voleur « patenté» écope de 36 mois d’emprisonnement ferme

M.S était face à la chambre correctionnelle du TGI de Dédougou, mardi 5 mai 2026. Il est poursuivi pour vol d’environ une dizaine de téléphones, une arme à feu de fabrication locale et des munitions, des numéraires de près de 100 000 FCFA et bien d’autres matériels appartenant à plusieurs victimes à qui il a rendu visite nuitamment. Les faits se sont produits dans la nuit, du 16 au 17 mars 2026, et bien antérieurement à Solenzo, province des Banwa. Le prévenu a reconnu les faits qui lui sont imputés. Avant tout propos, il a confié que c’était par erreur que ces vols ont été perpétrés. Il a laissé (…)

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Kamélé FAYAMA

Yacouba BELEM