CAN féminine 2026: les Etalons Dames à l’école du patriotisme à Loumbila

A quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations féminine au Maroc, les Etalons Dames effectuent une immersion patriotique de dix jours au Centre de formation et de production de Loumbila. L’initiative, destinée à renforcer leur cohésion, leur discipline et leur engagement avant le rendez-vous continental, a débuté hier mercredi 18 juin 2026.

Accueillies par les responsables du centre et les autorités du ministère en charge des sports, les internationales footballeuses burkinabè ont entamé un séjour placé sous le signe de la discipline, du patriotisme et du renforcement de la cohésion. Cette immersion s’inscrit dans la dynamique nationale de promotion des valeurs citoyennes et de l’engagement patriotique impulsé par les plus hautes autorités du pays. Dans le discours du directeur général du SND, lu par le secrétaire général de la structure, Inoussa Ouédraogo, l’accent a été mis sur les objectifs de cette initiative.

Selon lui, le Service national pour le développement, créé en 1984, œuvre à la formation d’une jeunesse consciente de ses responsabilités et capable de contribuer efficacement au développement du Burkina Faso. « Cette immersion vise à renforcer la cohésion, la solidarité et l’esprit de travail d’équipe. Elle permettra également aux participantes de se familiariser avec les principes fondamentaux de la discipline militaire, de la culture patriotique ainsi que des valeurs de responsabilité citoyenne », a-t-il indiqué. Durant leur séjour à Loumbila, les joueuses seront soumises à un programme riche comprenant plusieurs modules. L’éducation physique, militaire et sportive, l’histoire du Burkina Faso, l’ordre serré, les gestes de premiers secours et le Service national patriotique (SNP) figurent notamment parmi les enseignements prévus.

Représentant la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum, le conseiller technique Boniface Dianda a salué l’engagement des Etalons Dames qui ont accepté de prendre part à cette expérience. Pour lui, cette formation contribuera à renforcer le civisme, le patriotisme et l’esprit de responsabilité au sein du groupe. Il a également annoncé que les participantes bénéficieront de modules spécifiquement liés à leur carrière sportive. Parmi ceux-ci figurent la lutte contre le dopage, la gestion de carrière et la préparation à la reconversion professionnelle.

« Après le sport de compétition, il y a une autre vie », a-t-il rappelé, invitant les joueuses à s’investir pleinement dans les différents enseignements qui leur seront dispensés. Pour le sélectionneur national, Pascal Sawadogo, cette immersion arrive à un moment opportun de la préparation de son équipe.

Joueuses et encadreurs enthousiastes

A quelques semaines de la CAN, il estime que les valeurs qui seront développées au cours de ces dix jours peuvent constituer un atout supplémentaire pour le groupe.

« Les valeurs de cohésion, d’esprit d’équipe et d’engagement sont des valeurs essentielles pour le football », a-t-il déclaré. Selon lui, l’expérience permettra de renforcer davantage le collectif et de consolider l’état d’esprit nécessaire pour affronter les défis de la compétition continentale. Le technicien n’a pas caché son enthousiasme en découvrant ses joueuses en uniforme. « Quand j’ai vu les joueuses en tenue, j’ai pensé à des guerrières, à des amazones », a-t-il confié. Même son de cloche du côté de la capitaine Charlotte Milogo. Elle estime que cette immersion représente une occasion de renforcer les liens entre les joueuses et d’améliorer leur préparation mentale.

« Nous sommes ici pour renforcer notre cohésion et nous préparer au mieux pour la compétition », a-t-elle affirmé. Bien consciente que dix jours sans ballon constitueront un changement important dans le quotidien des joueuses, elle reste convaincue de l’utilité de l’initiative. « Si le gouvernement a jugé nécessaire cette immersion à un mois de la CAN, c’est qu’elle peut nous apporter quelque chose de positif », a-t-elle ajouté. Pour le directeur du Centre de formation et de production de Loumbila, le capitaine Daouda Dao, l’accueil des Etalons Dames constitue une première.

« C’est la première fois que nous recevons l’équipe nationale féminine », a-t-il souligné tout en se réjouissant de voir les joueuses répondre présent à cette initiative. Selon lui, les quatorze modules prévus permettront aux participantes de renforcer leur patriotisme, leur engagement et leur sens du sacrifice. « C’est un temple de patriotisme et d’engagement », a-t-il déclaré. Il est convaincu que ce passage à Loumbila laissera des acquis durables chez les joueuses.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO