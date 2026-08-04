Montée des couleurs: le ministre Dingara dresse un bilan satisfaisant

Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a présidé la montée des couleurs, lundi 03 août 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a placé sa traditionnelle cérémonie de montée des couleurs sous le signe du bilan et des perspectives. En effet, le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a présidé la montée des couleurs, lundi 3 août 2026, à Ouagadougou.

Il a indiqué que le ministère en charge de l’enseignement de base a enregistré un taux d’exécution de 63,08%. Jacques Sosthène Dingara a félicité le département en charge de l’enseignement supérieur dont le taux de réalisation des activités au premier semestre 2026 est de 52,34 %. Il a souligné que le mois de juillet a été marqué par la clôture de l’année scolaire et des examens dont les performances sont exceptionnelles, avec un taux de réussite de 95,23 % au CEP, 54 % au BEPC, 61 % au baccalauréat et près de 99,9 % aux évaluations certificatives.

« Ce sont des taux qui font la fierté de tout le corps enseignant, la fierté de tous les acteurs cumulés avec les bons résultats aussi de l’année universitaire », s’est-il exprimé. Le ministre chargé de l’Enseignement de base a salué les efforts fait par plusieurs établissements ayant pu achever leur année académique dans des délais satisfaisants. Abordant les réformes engagées par son département, Jacques Sosthène Dingara a rappelé l’organisation du Mois artistique et culturel qu’il a qualifié de succès.

Il a insisté sur la nécessité d’accompagner toutes les réformes d’une stratégie de communication afin de favoriser l’adhésion des différents acteurs. Par ailleurs, le ministre a salué le démarrage de l’immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers. « Cette réforme permettra de former des futurs étudiants plus disciplinés et mieux préparés à la vie universitaire », a-t-il affirmé. Jacques Sosthène Dingara a adressé ses encouragements aux équipes chargées de sa mise en œuvre ainsi qu’aux nouveaux bacheliers concernés.

Astride OUEDRAOGO (Collaboratrice)