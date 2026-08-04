Littérature : « Le destin d’un oublié » du Dr Ousséni Ouédraogo dédicacé

Dr Ousséni Ouédraogo a dédicacé son œuvre intitulé « le destin d’un oublié », le jeudi 30 juillet 2026, à Ouagadougou.

L’Enseignant-cher–­cheur de l’université virtuelle Dr Ousséni Ouédraogo veut apporter sa contribution à la compréhension de la crise sécuritaire au Burkina Faso. A cet effet, il a présenté son roman « Le destin d’un oublié », le jeudi 30 juillet 2026 à Ouaga-dougou. A travers cette œuvre, l’auteur plonge le lecteur dans le parcours d’une communauté confrontée à la violence, tout en mettant en lumière la résilience, la préservation des traditions et l’espoir d’une reconstruction.

Publié aux Éditions Ceprodif, « Le destin d’un oublié » est un roman de 220 pages, structuré en trois parties et treize chapitres. Inscrit dans la mouvance des « écritures de l’urgence », le roman aborde plusieurs thématiques, telles que la résilience, la traîtrise, la non-violence, l’honnêteté, la tolérance religieuse, le développement endogène et les valeurs de la traditions africaines. L’intrigue se déroule dans le village fictif de Néhéré, autrefois reconnu pour la cohabitation harmonieuse entre traditionalistes, chrétiens et musulmans. Cette quiétude est brutalement rompue par l’attaque d’hommes armés qui contraignent les habitants à l’exil.

Au centre du récit se trouve Pusga, sacrificateur du village. Capturé puis maltraité, il réussit à s’échapper avant de rejoindre les Volontaires patriotique (VP). Son engagement dans la reconquête de son village fera de lui un héros. Un plaidoyer en faveur de la tradition Selon Dr Ousséni Ouedraogo, le titre « Le destin d’un oublié » trouve tout son sens dans le parcours de ce personnage. Alors que les habitants de Néhéré le croient mort et finissent par l’oublier, Pusga poursuit son combat et loin des siens, se reconstruit et prépare son retour. Dr Ousséni Ouédraogo a expliqué que son roman est né des conséquences de la crise sécuritaire dans la région du Centre-Nord.

Il a confié que l’arrivée des personnes déplacées internes à Kaya en 2019, puis le déguerpissement de son propre village, le 30 août 2022, l’ont profondément marqué. A en croire ses propos, les récits de ses proches et les difficultés rencontrées par les populations déplacées pour continuer à pratiquer leurs traditions ont nourri également son inspiration. Selon lui, l’œuvre se distingue des autres romans consacrés à la crise sécuritaire par son plaidoyer en faveur des pratiques traditionnelles.

« Je suis musulman, mais ce n’est pas parce que je suis musulman que je dois remettre en cause ce que fait l’autre », a-t-il déclaré. Pour l’auteur, la tolérance religieuse et le respect des croyances de chacun sont indispensables au vivre-ensemble. Au-delà du récit de guerre, Le destin d’un oublié porte un message d’espoir. « Toute chose a une fin », soutient Dr Ousséni Ouédraogo. L’ouvrage est disponible dans les librairies de Ouagadougou au prix unitaire de 4000 FCFA.

Abdoulaye Balbone

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)