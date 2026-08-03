Ménopause : Quels aliments faut-il privilégier ?

La ménopause est une étape naturelle dans la vie de la femme, généralement entre 45 et 55 ans. Elle correspond à l’arrêt définitif des menstruations et s’accompagne de changements hormonaux importants. Ces modifications peuvent favoriser la prise de poids, les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, la fatigue, la perte de masse osseuse et l’augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Afin de prévenir ces problèmes de santé, Yasmine Zerbo, diététicienne clinicienne et comportementaliste apporte des conseils aux concernées.

Une alimentation équilibrée, basée sur les produits locaux, constitue un atout majeur pour mieux vivre la ménopause et préserver sa santé, conseille, Yasmine Zerbo, diététicienne clinicienne et comportementaliste aux femmes. Pour elle, les céréales traditionnelles fournissent de l’énergie, des fibres et de nombreux nutriments essentiels. Elles favorisent la satiété, améliorent le transit intestinal et participent au maintien d’un poids sain. C’est pourquoi, elle recommande surtout les aliments issus du mil, du Sorgho, du maïs et du fonio. Aussi, les légumineuses riches en protéines végétales contribuent au maintien de la masse musculaire et procurent une sensation de satiété durable.

Parmi elles, la diététicienne appelle à privilégier les lentilles, le haricot, le poids de terre, le soja. Les légumes et les feuilles locaux sont une excellente source de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et de fibres. Ils contribuent également à apporter du calcium nécessaire au maintien de la solidité des os. Le moringa, les feuilles de patate douce, l’amarante, l’oseille, les feuilles de baobab, les épinards et les feuilles d’aubergine sauvage (Koumvando en langue mooré) entre autres, sont importants pour les femmes en âge de ménopause.

Quid des fruits locaux de saison ?

Pour Yasmine Zerbo, les fruits, notamment la mangue, la papaye, l’orange, la banane, la goyave, ainsi que la pastèque, tous accessibles au Burkina Faso, apportent des vitamines, des fibres et des antioxydants qui participent à la protection de l’organisme. Les protéines sont essentielles pour préserver la masse musculaire, souvent affectée avec l’avancée de l’âge.

C’est pourquoi le poisson frais, le poisson séché, les œufs, le poulet et la pintade doivent intégrer les habitudes alimentaires de la femme en ménopause. Quant aux graines oléagineuses, elles ne doivent pas être négligées, car, elles apportent de bons lipides, des protéines et des minéraux bénéfiques pour la santé. Il faut privilégier donc le sésame et les arachides en quantité modérée.

Les aliments à limiter

Dans cette époque de la vie de la femme, les cubes d’assaisonnement et l’excès de sel doivent être limités. Une consommation excessive de sel, prévient Yasmine Zerbo, favorise l’hypertension artérielle et la rétention d’eau. Cependant, pour relever naturellement le goût des plats, elle conseille d’utiliser le soumbala, l’oignon, l’ail, le gingembre et les herbes aromatiques locales.

Du côté des boissons, l’idéal est de limiter la consommation des sodas, des jus industriels et les boissons sucrées. Parce ce que, précise-t-elle, une consommation régulière de ces boissons favorise la prise de poids et augmente le risque de diabète. Aussi, les boissons énergisantes peuvent accentuer les troubles du sommeil, les palpitations et certains symptômes associés à la ménopause. Les aliments frits et très gras comme les beignets, les fritures et l’excès d’huile dans les sauces doivent être modérés.

Il en est de même pour les aliments ultra-transformés comme les biscuits et les chips industriels, les confiseries qui sont souvent riches en sucre, en sel et en matières grasses. L’ennemi de la femme en ménopause est la sédentarité, car, estime la diététicienne clinicienne, l’alimentation seule ne suffit pas. Une activité physique régulière est fortement recommandée pendant la ménopause. « La marche, le jardinage, les travaux champêtres, le vélo ou les exercices de renforcement musculaire contribuent à maintenir un poids sain, à renforcer les os et à améliorer le bien-être général », énumère-t-elle.

Adama SEDGO