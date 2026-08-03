Hello Ado pour la santé des ados et des jeunes: Des acquis encourageants, mais un besoin de vulgarisation

Les adolescent(e)s et les jeunes burkinabè ont désormais accès à des informations fiables sur leur santé grâce à la plateforme Hello Ado. Conçue par le Réseau africain pour l’éducation et la santé (RAES), avec le soutien de l’UNESCO et de l’Alliance Nationale Contre le Sida (ANCS), lancée en 2020, cette application enregistre des résultats encourageants au Burkina Faso. Toutefois, son impact reste limité par une insuffisante vulgarisation et une faible couverture du territoire national.

Au Burkina Faso, l’application Hello Ado séduit progressivement ses utilisateurs. C’est le cas d’Arthur Daboné, un trentenaire engagé dans la promotion de la santé et du bien-être des jeunes. Il découvre Hello Ado dès son lancement à Ouagadougou grâce à une publication relayée sur les réseaux sociaux par l’association SOS Jeunesse et Défis (SOS/JD), membre du Ratenga Club. Sa curiosité le conduit ensuite à participer à une séance de présentation organisée par le RAES.

Depuis cette rencontre, il consulte régulièrement la plateforme, en moyenne deux fois par semaine, ou chaque fois qu’il souhaite obtenir des informations fiables sur une question de santé.

Disponible sur Android et iOS, Hello Ado s’inscrit dans le programme « C’est la vie » du RAES. L’application propose quatre principales fonctionnalités : des contenus éducatifs et ludiques, un espace d’information sur de nombreuses thématiques liées à la santé, un système de géolocalisation des centres de santé ainsi qu’un forum permettant aux jeunes d’échanger anonymement avec des personnes qualifiées.

Les sujets abordés couvrent notamment la santé sexuelle et reproductive, les infections sexuellement transmissibles (IST), le VIH, la contraception, la santé mentale, la puberté, les violences basées sur le genre, les relations interpersonnelles ou encore les comportements favorables à une bonne santé.

Pour Sira Niang, chargé du projet Hello Ado au RAES, la plateforme répond à une demande croissante d’informations fiables.

« Hello Ado a été téléchargée par plus de 150 000 personnes en Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle compte aujourd’hui près de 89 000 utilisateurs actifs, dont environ 70 % sont des adolescents et des jeunes répartis dans treize pays francophones », indique-t-elle.

« J’ai trouvé des réponses sans être jugé »

L’un des principaux atouts de la plateforme, déclare Arthur Daboné, réside dans la confidentialité des échanges.

« Avec Hello Ado, j’ai accès à des informations fiables dans un espace sécurisé et sans jugement. J’échange également avec des personnes qualifiées et j’identifie les centres de santé correspondant à mes besoins. Dans un contexte où les fausses informations se propagent facilement, cette plateforme représente une véritable source d’information crédible », explique-t-il.

Le jeune homme se souvient particulièrement d’une expérience qui l’a convaincu de l’utilité de l’application.

« J’avais une préoccupation personnelle liée à ma santé. J’ai posé ma question en toute confidentialité et j’ai reçu une réponse qui m’a permis de prendre une décision éclairée ».

L’expérience d’Arthur ne s’arrête pas à l’utilisation de l’application. Séduit par son utilité, il devient ambassadeur de Hello Ado lors d’une campagne de promotion menée par SOS/JD avec l’appui de l’UNESCO.

Son rôle consiste à sensibiliser les jeunes, répondre à leurs préoccupations et les orienter, lorsque cela est nécessaire, vers des structures de prise en charge.

« Voir des jeunes repartir rassurés, mieux informés et plus confiants est une satisfaction personnelle. Cela montre que cette plateforme répond à un véritable besoin », affirme-t-il.

Selon lui, Hello Ado lui a également permis de développer un esprit critique face aux nombreuses informations disponibles sur Internet.

« Aujourd’hui, je sais où trouver une information fiable avant de prendre une décision concernant ma santé ou celle des jeunes que j’accompagne. Je suis également plus à l’aise pour aborder des sujets souvent considérés comme tabous. »

Un outil au service de l’Éducation à la vie familiale

Le coordonnateur national de la Communauté des jeunes engagés d’Afrique de l’Ouest et du Centre, section Burkina Faso, partage cet avis.

Engagé dans le suivi des actions relatives à l’Éducation à la vie familiale (EVF), Nouroudine Koala estime que Hello Ado constitue un outil pertinent pour accompagner les politiques publiques en matière d’information et de sensibilisation.

« À l’heure où la désinformation et les fake news gagnent du terrain, Hello Ado apparaît comme un canal crédible pour informer les jeunes », souligne-t-il.

Arthur Daboné et Nouroudine Koala souhaitent toutefois que l’application propose davantage de contenus en langues nationales afin de toucher un public plus large, notamment les jeunes vivant en milieu rural. Ils recommandent également l’intégration de vidéos courtes, de contenus audio et d’animations en langues locales, ainsi que de contenus accessibles aux personnes vivant avec un handicap, notamment grâce à la langue des signes.

Les deux plaident par ailleurs pour l’extension de l’annuaire des centres de santé à davantage de villes et pour l’intégration d’autres structures d’accompagnement, telles que les centres d’écoute, les services psychosociaux et les associations de jeunes, avec des informations régulièrement mises à jour.

Un appel aux jeunes

Pour les deux ambassadeurs, s’informer constitue déjà un acte de prévention. Ils invitent ainsi les adolescents et les jeunes à télécharger Hello Ado afin de bénéficier d’un espace sécurisé où ils peuvent poser leurs questions librement, recevoir des réponses fiables et être orientés vers des professionnels compétents.

« N’attendez pas qu’une situation devienne compliquée avant de demander conseil. Utilisez Hello Ado, informez-vous, prenez soin de vous et partagez cette ressource autour de vous. Dans un monde où les rumeurs circulent rapidement, disposer d’un outil fiable est un véritable atout pour faire des choix éclairés et préserver sa santé », lance Arthur Daboné.

B.S.

Hello Ado en cinq atouts

Téléchargeable gratuitement sur le Play Store et l’App Store, Hello Ado met à la disposition des jeunes des contenus écrits, audio et vidéo sur les principales questions liées à leur santé. Après une simple inscription, les utilisateurs peuvent également interagir sur le forum de discussion.

Les principaux avantages :

un accès gratuit à des informations fiables et adaptées aux réalités des jeunes ;

un espace d’écoute, d’échange et de conseils dans le respect de la confidentialité ;

des réponses apportées par des personnes formées et compétentes ;

une orientation vers les structures de santé et d’accompagnement adaptées ;

un outil de prévention favorisant l’adoption de comportements responsables en matière de santé.

B.S.