Concert de la résilience et du triomphe : une soirée de communion patriotique

L’orchestre de la Présidence du Faso a organisé, samedi 31 juillet 2026, à la place de la Nation de Manga, dans le Nazinon, un concert de la résilience et du triomphe.

La Place de la Nation de Manga a vibré au rythme des instruments musicaux dans la soirée du samedi 31 juillet 2026. L’orchestre de la Présidence du Faso s’y est installé pour animer le concert de la résilience et du triomphe. Cette soirée qui a réuni autorités administratives, populations, familles et invités, se tient en marge de la cérémonie de sortie de la 25e promotion des élèves-officiers d’actives de l’Académie militaire Georges Namoano (AMGN). Elle a mis en lumière le talent d’artistes burkinabè de renom, notamment Mariah Bissongo, Zédess, Bil Aka Kora et Smarty.

A travers des prestations mêlant sonorités traditionnelles et modernes, les artistes ont rendu hommage aux forces combattantes, aux populations résilientes et à tous ceux qui œuvrent pour la paix et le développement du Burkina Faso. Au fil des prestations, le public a repris en chœur plusieurs chansons aux messages de courage, d’unité et de solidarité. Les rythmes musicaux entraînant les ovations ont transformé le concert en un véritable moment de communion entre les artistes et les spectateurs.

Le chef de l’orchestre de la Présidence du Faso, le commandant Aimé Césaire Ouédraogo, a indiqué que cette soirée n’a pas mobilisé le public pour la seule célébration de l’art musical. « Nous sommes rassemblés pour magnifier ce qui fait la grandeur d’un peuple et sa capacité à espérer lorsque les circonstances semblent contraires », a-t-il précisé. Selon lui, la musique est la plus universelle des langages. Le commandant Aimé Césaire Ouédraogo a informé que les œuvres présentées retracent un itinéraire fait de courage, de sacrifice, de persévérance et de victoire.

Le chef de l’orchestre de la Présidence du Faso a également relevé que cette soirée célèbre la lumière qui triomphe de l’obscurité, la dignité qui emporte sur la résignation et l’espérance qui demeure envers et contre tout le ferment des grandes destinées. « Dans la cité de l’épervier, ces mélodies qui prennent une résonance plus particulière rendent hommage à celles et ceux qui ont choisi de servir la Nation avec honneur, loyauté et abnégation.

« Consolider la paix par la culture »

Elles traduisent également l’attachement indéfectible de notre peuple aux valeurs de solidarité, de courage, de patriotisme et de souveraineté », a souligné Aimé Césaire Ouédraogo. Tout en saluant avec une profonde admiration les musiciens de l’orchestre de la Présidence du Faso dont le talent, la discipline et l’excellence artistique porte avec éclat les idéaux de la Nation, il a formulé le vœu que cette soirée musicale demeure dans les mémoires comme une célébration de la fraternité et de la grandeur du peuple.

« Le chef de l’Etat, a l’intime conviction que l’on va gagner la guerre par les armes, la paix par la communication et consolider la paix par la culture. C’est pourquoi dans le manifeste de la Révolution progressiste populaire (RPP), le capitaine Ibrahim Traoré, a invité le peuple burkinabè à un réarmement culturel », a déclaré le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Pour lui, l’orchestre de la Présidence du Faso est aujourd’hui un organe qui doit assumer ce rôle de promotion des arts et de la culture.

« L’orchestre, comme bien d’autres entités, doit être l’ambassadeur de nos valeurs culturelles aussi bien à l’intérieur qu’à l’international », a-t-il clarifié. Le ministre chargé de la Culture a rappelé que le passage de l’orchestre en terre russe en août 2025 reste un souvenir vivace. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a, par ailleurs, affirmé que la RPP est en train de convaincre définitivement les sceptiques. « Tout le monde se convainc de la justesse du choix qui a été fait par le chef de l’Etat de nous engager tous dans la révolution », a-t-il conclu.

Noufou SAWADOGO