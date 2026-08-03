Guerre et défense patriotique : renforcer les stratégies opérationnelles pour plus de résultats

Le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique a tenu la première session ordinaire 2026 de son conseil d’administration du secteur ministériel, le vendredi 31 juillet 2026 à Ouagadougou, sur le thème : « L’emploi des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme ».

La marche courageuse des forces combattantes du Burkina Faso vers l’extinction du terrorisme poursuit son bonhomme de chemin. Ce combat historique vise à préserver l’intégrité territoriale, la protection des populations et la restauration pleine et entière de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national.

Pour consolider la vision éclairée du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique a tenu la première session ordinaire 2026 de son Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), le vendredi 31 juillet 2026 à Ouagadougou, sur le thème : « L’emploi des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme ». En effet, lors de ce Conseil d’administration, instance de gouvernance stratégique, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, s’est réjoui des acquis réalisés par son département.

Selon lui, ces acquis, fruits d’une volonté politique affirmée et d’une mobilisation nationale, imposent davantage de rigueur, de discipline, de cohérence et d’efficacité dans la conduite des missions administratives et opérationnelles. Pour le général Célestin Simporé, la présente session du Conseil d’administration du secteur ministériel s’inscrit dans la dynamique d’offrir aux différents responsables, l’opportunité d’apprécier objectivement les progrès accomplis, d’identifier les difficultés rencontrées et de définir les mesures correctives nécessaires afin d’améliorer durablement la capacité de réponse aux défis.

« Au cours de cette session, nous examinerons successivement le niveau de mise en œuvre des recommandations et résolutions issues de la deuxième session du CASEM de l’année 2025, le bilan des activités au 30 juin 2026, le niveau d’exécution du Plan de travail annuel budgétisé et les ajustements éventuels apportés au programme d’activités afin d’assurer une meilleure atteinte de nos objectifs stratégiques », a-t-il confié. Du reste, les participants ont été invités d’une part à formuler des analyses pertinentes ainsi que des recommandations réalistes, ambitieuses et directement opérationnelles et d’autre part, apporter des contributions permettant d’améliorer significativement les mécanismes de planification, de suivi-évaluation et de gouvernance stratégique.

Enfin, outre l’examen des performances du département, cette session a été enrichie par deux communications : la première sur « l’emploi des volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre le terrorisme : état des lieux et perspectives » et la seconde sur « la loi portant statut de la réserve militaire au Burkina Faso ».

Emmanuel BICABA

Mari Bénédicte KAHOUN (Stagiaire)