Apurement du passif social : plus de 25 milliards F CFA versés à 16 096 agents de santé en quatre mois

Le ministère de la Santé, à travers l’Agence nationale de gestion de soins de santé primaires, a animé une conférence de presse, le vendredi 31 juillet 2026, à Ouagadougou pour présenter le bilan à mi-parcours de l’opération d’apurement du passif social.

Le gouvernement poursuit ses efforts de régularisation des droits des agents de santé. En effet, le ministère de la Santé, à travers l’Agence nationale de gestion des soins de santé primaires (AGSP), a dressé le bilan à mi-parcours de l’opération d’apurement du passif social au cours d’une conférence de presse, le vendredi 31 juillet 2026, à Ouagadougou.

Selon le directeur général de l’AGSP, Frédéric Loué, à la date du 25 juillet 2026, 25 679 893 430 F CFA ont été payés à 16 096 agents sur les 18 455 concernés, quatre mois après le lancement de l’opération. Il a indiqué que ce montant représente un taux d’exécution financière de 72,49%. Frédéric Loué a aussi souligné que ces différents paiements ont concerné les avancements, les reversements, les reclassements ainsi que les différentes indemnités prévues par les textes en vigueur.

Il a rappelé que le Conseil des ministres a instruit que l’apurement du passif social soit réalisé sur une période de sept mois, d’avril à octobre 2026. « Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a mobilisé une enveloppe exceptionnelle de 35,423 milliards F CFA destinée à couvrir le passif social de 18 455 agents », a-t-il indiqué. Selon lui, cette initiative va bien au-delà d’une simple régularisation admi-nistrative ou financière. « Cette opération est un acte de justice sociale visant à rétablir les agents de santé dans leurs droits et à renforcer leur confiance envers l’administration », a-t-il soutenu.

Le fruit d’une forte collaboration

Pour le directeur général de l’AGSP, au-delà des paiements, l’opération s’est accompagnée d’un important travail de régularisation administrative des carrières. « 17 494 agents sur 18 117 attendus ont déjà bénéficié des décisions d’avancement, représentant un taux de réalisation de 96,56 % », a-t-il précisé. Frédéric a fait comprendre que ces performances sont le fruit d’une forte collaboration entre les équipes de l’AGSP, la direction des ressources humaines du ministère de la Santé, le ministère en charge des finances et celui des serviteurs du peuple.

Le directeur général de l’AGSP a insisté que l’objectif du gouvernement est de mettre définitivement fin aux causes ayant conduit à la constitution du passif social. Pour cela, le ministère de la Santé veille à l’assainissement des fichiers de la gestion des soins de santé primaire, la digitalisation des procédures à travers la plateforme SYSPROG, l’amélioration de la gestion des actes administratifs de carrière, le renforcement des capacités des responsables des ressources humaines ainsi que la création de cadres de concertation au niveau des districts sanitaires et des directions régionales de la santé.

« Cette dynamique est suivie par un comité de pilotage chargé d’apprécier régulièrement l’état d’avancement des actions et de veiller au respect des engagements pris par le gouvernement », a-t-il rassuré. Frédéric Loué a également apporté des éclaircissements sur les prélèvements constatés par certains agents sur leurs rémunérations. Il a précisé qu’ils résultent de la mise en œuvre de l’Assurance maladie universelle, conformément aux dispositions réglementaires. Le directeur général de l’AGSP a invité les agents à toujours privilégier les canaux officiels mis en place par l’administration pour toute préoccupation. –

Abdoulaye BALBONE

Assami TIENDREBEOGO (Stagiaire)