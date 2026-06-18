La saison pluvieuse est une période particulièrement attendue par la population burkinabè en raison des fortes chaleurs qui ont sévi durant les mois précédents. Les premières pluies apportent généralement beaucoup de joie, car elles permettent de respirer un air plus frais. Cependant, cette saison comporte également son lot de préoccupations. C’est durant cette période que le paludisme connaît une recrudescence, favorisée par la prolifération des gîtes larvaires des moustiques. Face à cette situation, un appel est lancé à l’ensemble de la population afin qu’elle dorme sous des moustiquaires imprégnées et adopte toutes les mesures de prévention nécessaires pour réduire les risques d’infection.

Gloria BEOGO (Stagiaire)