Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme: plusieurs activités pour changer le regard envers les albinos

L’Association KEYOIKLAI a commémoré, le jeudi 11 juin 2026, à Bobo-Dioulasso, la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme. Cette journée, marquée par plusieurs activités, vise à promouvoir l’inclusion sociale, la protection des droits des personnes vivant avec l’albinisme.

La Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme célébrée chaque 13 juin a été marquée par plusieurs activités à Bobo-Dioulasso. Il s’agit des activités récréatives avec des enfants, d’un repas communautaire, des causeries thématiques et d‘un panel. C’est l’association KEYOIKLAI qui a célébré cette journée, le jeudi 11 juin 2026. A son ouverture la présidente de l’association, Bienvenue Ouattara, a signifié que cette manifestation a pour but de bâtir une société où les personnes vivant avec l’albinisme sont protégées, accompagnées, valorisées et pleinement incluses.

De son constat, les personnes vivant avec l’albinisme font face à de nombreuses difficultés comme l’accès à l’école, à l’emploi, la stigmatisation ou l’incompréhension. La présidente de KEYOIKLAI a alors appelé à regarder les albinos autrement. C’est le même message qu’a lancé le représentant des parrains, Jean Baptiste Tiendrebeogo. Pour lui, ces personnes ne doivent jamais être regardées à travers le filtre du préjugé ou de la peur. « Elles doivent être regardées avec respect, avec considération et avec responsabilité et engagement.

Nous prenons devant vous l’engagement moral de rester attentifs à cette cause et de contribuer, selon nos responsabilités et nos moyens, à la faire avancer », a rassuré M. Tiendrebeogo. Pour faire avancer cette cause, le secrétaire général de la région du Guiriko Souleymane Nakanabo, a demandé d’accorder une attention particulière à certaines réalités vécues par les personnes vivant avec l’albinisme. Elles doivent, selon lui, avoir droit aux soins adaptés, à une éducation inclusive et aux opportunités sociales et économiques. Il a invité les albinos à être fiers, à faire fi des regards des autres et à occuper leur place dans la société. Le secrétaire général a souhaité que la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme soit non seulement un moment de sensibilisation, mais aussi un point d’engagement renouvelé pour renforcer la protection, la dignité et l’inclusion des personnes vivant avec l’albinisme dans la région du Guiriko et dans l’ensemble du pays.

Adaman DRABO

Perthiou DIARRA (Stagiaire)