Opération Burkindi de la Douane: des marchandises de plus 734 millions F CFA saisies

La direction générale des Douanes a présenté à la presse une importante saisie de marchandises frauduleuses, dans le cadre de l’opération Burkindi, d’une valeur totale de plus 734 millions F CFA, jeudi 18 juin 2026.

Le message de tolérance zéro pour les fraudeurs que le directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando, ne cesse de répéter n’est pas une simple déclaration d’intentions. Il se traduit au quotidien sur le terrain par des victoires dans la lutte contre la fraude. En effet, dans le cadre de l’opération Burkindi, la Douane a réalisé une grosse saisie de marchandises frauduleuses et de contrebande d’une valeur totale 734,1 millions F CFA.

La saisie a été présentée aux hommes de médias, ce jeudi 18 juin 2026, à Ouagadougou. Elle est composée, entre autres, de 50 tonnes de sachets plastiques d’une valeur de 45 millions F CFA, 264 000 comprimés de tramadol d’une valeur de 19,2 millions F CFA, 3983 cartons d’herbicides valant 298,7 millions F CFA, 800 kg de pénicilline estimé à 40 millions F CFA. Le butin saisi aux mains des fraudeurs comprend également 180 fûts de cyanure estimés à 15,7 millions F CFA, des boissons sucrées d’un montant de 20 millions F CFA, des anacardes évalués à 32 millions F CFA, 13 motos d’une valeur de 19,5 millions F CFA. La saisie a été réalisée grâce à la vigilance de plus en plus accrue des services des douanes malgré les stratagèmes des fraudeurs et contrebandiers.

Certaines pratiques consistent à camoufler insidieusement des produits frauduleux ou de contrebande au milieu de marchandises déclarées, comme les cartons d’herbicides couverts par des sacs de mil, de maïs ou des sacs de friperie contenant en réalité des produits vétérinaires non autorisés. L’étau se resserrant de plus en plus sur eux au niveau des grands axes, certains font recours à des tricycles pour transporter leur butin de fraude à travers des pistes. « Le mode opératoire des fraudeurs évolue, mais nous avons les moyens de nous y adapter. Leurs modes opératoires ne sont pas au-dessus de nos compétences et capacités », a confié le directeur général des Douanes, Yves Kafando.

Maintenir le cap de l’engagement et de la collaboration

Entre aveux, regrets, engagements à ne plus continuer dans la fraude, les contrevenants pris la main dans le sac, ont appelé tous ceux qui sont dans ces activités illicites à s’abstenir, dans l’intérêt supérieur de la Nation. C’est le cas de Hamidou Korgho, qui servait d’intermédiaire dans le trafic de la drogue. Son travail consistait à aller prendre la drogue au Ghana pour la convoyer au Mali au profit d’un certain Ablo. Pour son premier deal avec 22 Kg de drogue, il a été rémunéré à 200 000 F CFA.

Pour sa deuxième opération au cours de laquelle il a été pris, une commission de 250 000 F CFA s’il réussissait à acheminer les 59 kg de chanvre indien. « Je lance un appel à tous ceux qui sont dans la fraude ou qui veulent commencer d’arrêter, car, ce n’est pas bien pour le pays. Personnellement, je prends l’engagement de tout arrêter, je vais reprendre mon activité de ferrailleur », a-t-il confié, tout en demandant la clémence de l’administration douanière.

Certains transporteurs voient leurs chauffeurs s’adonner à des pratiques de fraude en détournant la destination des camions à leur insu. C’est le cas de Ambroise Ouédraogo. Au lieu de transporter du clinker, son chauffeur a pris le malin plaisir de transporter frauduleusement des produits prohibés comme le cyanure, le tramadol. Ambroise Ouédraogo a tenu à lancer un appel aux chauffeurs et aux transporteurs à être des modèles, des patriotes et à ne pas sacrifier la Nation sur l’autel de leurs petits intérêts.

En tout état de cause, la direction générale des Douanes sera sans pitié pour tous ceux qui enfreignent à la règlementation économique et commerciale. « Notre message est unique et reste le même : nous n’allons laisser prospérer aucune pratique de fraude sur l’ensemble du territoire national », a martelé Yves Kafando. Il a félicité ces collaborateurs pour le boulot abattu sur le terrain.

Il s’est réjoui de la collaboration des forces de police, des VDP et des populations qui ont permis de réussir ces opérations, tout en appelant à maintenir le cap de cette synergie. Après une année passée à la tête de l’administration douanière, le DG Kafando a indiqué que son engagement reste total, et cela conformément aux orientations de la Révolution progressiste populaire.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com