8e édition de la Journée nationale de l’Arbre : « Planter un arbre, c’est contribuer à la vie de l’humanité entière », dixit Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Chef de l’État, Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a planté son arbre ce samedi 20 juin 2026, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l’Arbre placée sous le thème : « Ma concession, mon arbre », célébrée le 20 juin de chaque année. À l’issue de la plantation, le Président du Faso a livré un message, appelant chaque Burkinabè à planter et à entretenir son arbre, car « planter un arbre, c’est contribuer à la vie de l’humanité ».

Dans son message, le Chef de l’État a expliqué les enjeux liés à la plantation d’arbre. « Planter un arbre, c’est un acte très important. L’arbre contribue à nourrir les hommes et les animaux, à donner de l’ombrage, à assurer l’équilibre écologique, à embellir notre environnement, à soigner les êtres humains et les animaux », a-t-il souligné.

Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a démontré que la vie sur terre est dépendante de la végétation, en s’inspirant de la relation entre l’abeille et l’arbre. « Les arbres contribuent à nourrir les abeilles. Les fleurs des arbres, par leur nectar et leurs pollens, contribuent à nourrir les abeilles. Et les abeilles sont ces insectes qui sont responsables, en majorité, de la pollinisation sur terre. Ce qui veut dire que si on n’a pas d’arbre, il n’y aura pas d’abeille et on n’aura pas de vie, on ne pourra plus se nourrir », fait savoir le Chef de l’État.

Au regard de l’importance de l’arbre dans la vie, le Président du Faso, Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a lancé un appel : « Planter un arbre, c’est contribuer à la vie de l’humanité entière. J’invite chacun à pouvoir poser cet acte, planter au moins un arbre, l’entretenir pour que cet arbre puisse servir l’humanité ».

Direction de la communication de la Présidence du Faso