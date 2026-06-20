GALIAN 2026 : La Présidence du Faso octroie cinq prix

Par
BH SIDWAYA
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La Présidence du Faso a décerné le vendredi 19 juin 2026, à Ouagadougou, cinq prix spéciaux aux journalistes qui se sont illustrés dans la production d’articles sur les Initiatives présidentielles au cours de la nuit des Galian, le concours qui récompense les meilleures œuvres journalistiques.

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, Camarade Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, proclamant les prix spéciaux de la Présidence du Faso
Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, Camarade Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, proclamant les prix spéciaux de la Présidence du Faso

Les lauréats ont reçu leurs récompenses des mains du Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, Camarade Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH.

Le Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, Camarade Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, (droite) remettant à Frédéric TENSABA, son prix composé d'un trophée, une attestation et un chèque d'une valeur d'un million FCFA
Le Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, Camarade Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, (droite) remettant à Frédéric TENSABA, son prix composé d’un trophée, une attestation et un chèque d’une valeur d’un million FCFA

Il s’agit de :
-Frédéric TENSABA de la RTB radio Bobo, dans la catégorie radiodiffusion sonore, avec son œuvre « Production du blé au Burkina Faso. Vers l’autosuffisance à l’horizon 2030 » ;
-Karim BIKIENGA de la RTB télé, en Radiodiffusion télévisuelle avec son œuvre « Culture du blé au Burkina Faso : une relance a succès » ;
-Abdel Aziz NABALOUM des Éditions Sidwaya dans la catégorie presse écrite pour son article « Développement durable : Initiative Faso Mêbo : les soldats sont au front et nous ici » ;
-Serge Ika KI du média Lefaso.net, en presse en ligne pour son reportage, « Burkina infrastructures : immersion au cœur du chantier citoyen Faso Mêbo » ;
-Ahmed Kam OUEDRAOGO de la radio Savane FM/Bobo, dans la catégorie langues nationales avec sa production, « Les avantages/bienfaits des innovations technologiques agricoles » en langue nationale dioula.

Dans la catégorie langue nationale, le journaliste Kam Ahmed OUEDRAOGO de Savane FM/Bobo repart avec un trophée , une attestation et un chèque d'une valeur d'un million, prix spécial de la Présidence du Faso
Dans la catégorie langue nationale, le journaliste Kam Ahmed OUEDRAOGO de Savane FM/Bobo repart avec un trophée , une attestation et un chèque d’une valeur d’un million, prix spécial de la Présidence du Faso

À travers ces reconnaissances, la Présidence du Faso marque son accompagnement des médias pour leur apport au développement au Burkina Faso.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

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