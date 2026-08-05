Gestion des chaussées aéronautiques : des responsables du patrimoine technique des aéroports outillés

L’Union des gestionnaires d’aéroports d’Afrique du Centre et de l’Ouest en partenariat avec la Société des aéroports du Faso organise un séminaire régional sur la gestion des chaussées aéronautiques, du 3 au 7 août 2026, à Ouagadougou.

Dans un contexte d’évolution du trafic aérien en Afrique et d’exigences constantes en matière de sécurité, les exploitants d’aéroports sont appelés à adapter les infrastructures aux normes standards. Dans ce cadre, l’Union des gestionnaires d’aéroports d’Afrique du Centre et de l’Ouest (UGAACO), en partenariat avec la Société des aéroports du Faso (SAFA), organise un séminaire régional pour renforcer les capacités des responsables du patrimoine technique des aéroports sur la gestion des chaussées aéronautiques, du 3 au 7 aout 2026, à Ouagadougou.

Cet apprentissage réunit les gestionnaires d’aéroports venus du Burkina Faso, du Bénin, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Togo et du Gabon, des ingénieurs de la SAFA, des techniciens spécialisés ainsi que des cadres des organismes membres de l’UGAACO. Selon le Secrétaire exécutif (SE) de l’UGAACO, Simon Kaboré, la gestion des infrastructures aéroportuaires requiert des compétences spécifiques dans le domaine du dimensionnement des chaussées aéronautiques, les techniques d’auscultation et les stratégies de maintenance préventives et curatives.

Développer de bonnes pratiques dans les aéroports

Pour lui, dans un contexte régional marqué par la réalisation de projets de certification, d’homologation de pistes et de construction de nouveaux aéroports comme celui de Donsin, cette expertise devient stratégique pour garantir la sécurité, la régularité et la durabilité des plateformes. Ainsi, durant le séminaire, les participants devraient être outillés sur les principes fondamentaux de la gestion des chaussées aéronautiques afin d’améliorer la maintenance des infrastructures. Des partages d’expériences et de bonnes pratiques développées dans les différents aéroports de la sous-région devraient permettre aussi de renforcer la coopération technique entre les professionnels de la gestion aéronautique de la région.

Le Secrétaire général (SG) de la SAFA, Fayçal Ouédraogo, a confirmé que grâce aux modules qui seront développés, les responsables du patrimoine aéronautique pourront assurer une bonne gestion et anticiper les techniques de réparation des chaussées afin d’avoir des chaussées qui répondent toujours aux normes. « Pour qu’une chaussée aéronautique tienne, il faut bien prendre en compte la masse des aéronefs qui vont y atterrir et la capacité portante de la chaussée pour pouvoir accueillir tous ces aéronefs sans risque pour les différents avions », a-t-il ajouté.

Selon la Secrétaire générale adjointe (SGA) de l’Administration territoriale et de la Mobilité, par ailleurs Présidente du conseil d’administration (PCA) de la SAFA, Kiswendsida Alice Ouédraogo, ce séminaire vient à point nommé en ce sens que les Etats, dans leur grande majorité, sont engagés dans de vastes chantiers de certification et de modernisation de leurs aéroports.

Elle a cité notamment, le projet du nouvel aéroport international de Donsin, les travaux de modernisation de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso et des aérodromes secondaires au Burkina Faso, ainsi que d’autres projets en cours au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Rwanda et en Guinée. « Les outils que vous allez acquérir pour la portance, l’adhérence et la formulation des enrobés bitumineux vous permettront d’assurer un meilleur encadrement des entreprises et de garantir la durabilité des investissements si coûteux pour nos Etats et même pour les générations futures », a-t-elle signifié aux séminaristes.

Kadi RABO