Dédicace d’ouvrage : Hassane Sawadogo plaide pour une retraite active et spirituelle

« La retraite du chrétien ou le chant du cygne », un essai littéraire, écrit par Hassane Sawadogo, a été dédicacé, le vendredi 31 juillet 2026, à Ouagadougou.

La retraite ne doit pas être perçue comme la fin d’une vie utile, mais comme une nouvelle étape d’engagement au service de Dieu et de la société. C’est le message central porté par l’écrivain et ancien gouverneur de la région de Yaadga, Hassane Sawadogo, à travers son essai littéraire « La retraite du chrétien ou le chant du cygne ». Paru aux Editions Plum’Afrik, l’œuvre a été dédicacée, le vendredi 31juillet 2026, à Ouagadougou sous la présidence du ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré.

Composé de 240 pages réparties en quatre parties, l’ouvrage propose une réflexion sur la préparation et la manière de vivre la retraite, sous le prisme de la foi chrétienne. « La retraite du chrétien ou le chant du cygne » s’adresse aussi bien aux travailleurs en activité qu’aux retraités et à toutes les personnes appelées, un jour, à franchir cette étape de la vie. A travers une approche à la fois pratique, spirituelle et réflexive, Hassane Sawadogo montre que la retraite n’est pas une rupture avec l’utilité sociale, mais la continuité d’une mission accomplie autrement.

Il a insisté sur la nécessité de préparer la retraite bien avant la fin de la carrière professionnelle, afin qu’elle soit vécue dans la sérénité, la responsabilité et l’espérance. Selon Hassane Sawadogo, cet essai littéraire se distingue par sa dimension spirituelle, le croyant préparant cette étape avec Dieu, en s’appuyant sur la prière et la parole biblique. Il déconstruit l’idée selon laquelle la retraite serait synonyme de repos ou d’oisiveté. « La retraite n’est pas le moment pour se reposer.

La retraite n’est pas le moment pour se laisser aller au plaisir et au loisir », a-t-il affirmé. Pour le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, cette œuvre, consacrée à la préparation de la retraite, est une contribution qui vient enrichir la littérature burkinabè. Il a rappelé que la retraite constitue une véritable conquête sociale et non une simple cessation d’activités. « Elle est la récompense d’années de sacrifices et la reconnaissance de la Nation envers celles et ceux qui l’ont servie avec loyauté », a-t-il déclaré. Mathias Traoré a, par ailleurs, invité les travailleurs, les retraités ainsi que toutes les couches de la société à se procurer le livre afin de se préparer pour une retraite épanouie. Il a rendu hommage à l’auteur qui après avoir servi l’Etat continue de servir le peuple par sa plume utile. Le livre est disponible dans les Bibliothèques au prix unitaire de 10 000 FCFA –

Abdoulaye BALBONE

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)