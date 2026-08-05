Cadre sectoriel de dialogue : faire de la culture et du sport, des moteurs de croissance

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la revue à mi-parcours 2026 du plan de relance du cadre sectoriel de dialogue « Culture, tourisme, sport et loisir », mardi 4 août 2026, à Ouagadougou.

Faire de la culture et du sport de véritables secteurs de création d’emplois, de richesses et de rayonnement pour le Burkina Faso, c’est l’ambition réaffirmée, lors de la session du Cadre sectoriel de dialogue « Culture, tourisme, sport et loisir » (CSD-CTSL), tenue le mardi 4 août 2026. Organisée par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, cette revue à mi-parcours 2026 a permis aux participants d’évaluer les résultats du premier semestre 2026.

Au cours de la rencontre, une communication sur le thème « Mois artistique et culturel : quelle synergie d’actions pour la réussite de cette réforme » a été animée. D’autres présentations sur le rapport de performance sectoriel au 30 juin 2026 du CSD et de la Matrice des réformes stratégiques et des investissements structurants (MRSIS) 2026-2028 actualisée ont également été faites.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a rappelé que la vision de la Révolution progressiste populaire (RPP) positionne le sport et la culture comme de véritables industries, des leviers de croissance, créateurs d’emplois et facteurs de rayonnement du Burkina Faso. Pour lui, le choix du thème est une invite à renforcer la synergie autour des initiatives majeures du secteur qui transcendent les limites des départements ministériels.

S’agissant du bilan du premier semestre, il a salué les résultats tangibles et significatifs enregistrés dans un contexte marqué par la reconquête progressive du territoire et le renforcement de l’intégration au sein de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Au titre des principales réalisations, le ministre chargé de la Culture a cité, entre autres, la tenue de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso et de la Semaine de la fraternité de l’AES, en plus de l’organisation de la IVe édition du Mois du patrimoine burkinabè, marquée par la proclamation de la deuxième liste des Trésors humains vivants.

En matière de sport, il s’est dit satisfait de la réhabilitation du Palais des sports de Ouaga 2000 et de l’organisation de compétitions dans les établissements d’enseignement. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a relevé, qu’un soutien financier a également été accordé à 30 fédérations sportives pour les accompagner dans leur fonctionnement.

« L’ensemble de ces actions traduit un bilan satisfaisant au terme du premier semestre et témoigne de la dynamique engagée en faveur de la promotion de la culture, du sport et du patrimoine national », s’est réjoui le ministre de l’Enseignement de base et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène Dingara. Le ministre chargé de la Culture a rassuré que les recommandations issues de la revue du CSD serviront de boussole pour améliorer la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du plan RELANCE du CSD-CTSL.

Adama SEDGO Bark-Wendé

Sandrine TASSEMBEDO (Stagiaire)