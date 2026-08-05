Musique: la RTB lance la IXe édition de l’émission Slam en live

Par
JK. Sidwaya
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La radiodiffusion télévision du Burkina a lancé la IXe édition de l’émission « Slam en live », le samedi 1er aout 2026, à Ouagadougou.

Placée sur le thème « Jeunesse, ma patrie, ma responsabilité », la IXe édition de l’émission Slam en live a été lancée, le samedi 1er août 2026, dans les locaux de la radio Canal arc-en-ciel. Pour cette édition, plus d’une centaine de candidats se sont inscrits. Le promoteur, le chef de service de la radio Canal arc-en-ciel, Christian Hien, a indiqué que la compétition concerne les élèves et étudiants. L’objectif, a-t-il justifié, est de les occuper pendant les vacances en leur offrant un espace de distraction qui éduque. Pour atteindre les résultats escomptés, Christian Hien a invité les candidats à incarner des valeurs souhaitées par le chef de l’Etat. « Nous voulons des Burkinabè vrais, intègres, patriotes. », a-t-il déclaré.

De ce fait, il a mis en garde les candidats contre la triche en les invitant à être honnêtes tout au long de la compétition. La candidate Nadège Aminata Kadiogo a confié que cette compétition, est un cadre qui lui permettra de s’exprimer et de révéler son talent. « On ne participe pas à une compétition pour perdre. Soit on gagne, soit on apprend », a-t-elle soutenu. Elle a confié s’être intéressée au Slam depuis 2020. La lauréate de l’édition 2025, Emmanuela Sorgho, a raconté son expérience aux candidats. « J’étais à ma 5e participation, et j’ai tenu bon, avec abnégation et courage », a-t-elle avoué. Elle a invité les candidats à demeurer forts et à beaucoup travailler. « Vous ne devez pas contredire un membre du jury, Vous devez écouter et prendre en compte les conseils », a-t-elle ajouté.

Abdoulaye BALBONE

Mouniratou OUEDRAOGO (Stagiaire)

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