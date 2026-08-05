Coopération : Burkina–Système des Nations unies: en fin de mission, le Représentant-résident par intérim salue un partenariat solide et porteur d’espoir

Le camarade Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le mardi 4 août 2026, Maurice Azonnankpo, Représentant-résident par intérim du Système des Nations unies au Burkina Faso, en fin de mission. Cette rencontre a permis de dresser le bilan de la coopération entre le gouvernement burkinabè et les agences du Système des Nations unies, ainsi que d’échanger sur les perspectives de consolidation de ce partenariat au service des populations.

A l’issue de l’audience, Maurice Azonnankpo a exprimé sa reconnaissance au gouvernement et au peuple burkinabè pour l’accueil qui lui a été réservé et pour la qualité des relations entretenues tout au long de sa mission. « J’ai profité de cette audience pour témoigner toute la gratitude institutionnelle du Système des Nations unies à l’endroit du gouvernement et du peuple burkinabè, ainsi que ma reconnaissance personnelle envers le camarade Premier ministre et l’ensemble des autorités pour l’excellente collaboration que nous avons entretenue au cours de ces dernières années », a-t-il déclaré.

Il a également salué la qualité du dialogue entre les deux parties. « Nous avons salué la transparence, le dialogue permanent, l’écoute et surtout la convivialité qui caractérisent le partenariat entre le gouvernement burkinabè, le Système des Nations unies et ses différentes agences. C’est un partenariat solide, consolidé et appelé à se poursuivre dans les mois et les années à venir », a-t-il affirmé. Au titre des principaux acquis, Maurice Azonnankpo a cité le renforcement du dialogue stratégique entre l’Etat burkinabè et les Nations unies, la mise en œuvre de programmes structurants au profit des communautés vulnérables, ainsi que la finalisation du nouveau Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable au Burkina Faso.

Cet instrument devra permettre d’accompagner les priorités nationales en matière de développement. Le camarade Premier ministre a, pour sa part, salué le management dont a fait preuve M. Azonnankpo dans la conduite de sa mission. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre et de renforcer la coopération entre le Burkina Faso et le Système des Nations unies, dans le respect des priorités nationales et des intérêts des populations. « La dynamique de la RPP n’est contre personne. L’ONU est l’émanation de tous les pays. Le Système des Nations unies ne doit pas servir de cheval de Troie à l’impérialisme contre notre peuple.

C’est ce que nous refusons », a déclaré le chef du gouvernement. Maurice Azonnankpo, appelé à d’autres fonctions, passe le témoin à Njoya Tikum, nouveau Coordonnateur résident du Système des Nations unies et Coordonnateur humanitaire au Burkina Faso. Celui-ci a présenté, le 31 juillet 2026, ses lettres de créance au ministre en charge des Affaires étrangères, marquant ainsi le début de sa mission dans un contexte de relance des relations entre les Nations unies et les autorités burkinabè.

DCRP/Primature