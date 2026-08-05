Coopération Burkina–Système des Nations unies: le Coordonnateur-résident par intérim salue une coopération consolidée avec le Burkina

Le camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie, accompagné de la camarade ministre déléguée Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré et des proches collaborateurs, a accordé, cet après-midi du mardi 4 août 2026, une audience au Coordonnateur-résident par intérim sorti du Système des Nations unies au Burkina Faso, Maurice Azonnankpo.

Au terme de sa mission au Burkina Faso, il est venu exprimer sa reconnaissance pour la collaboration réussie avec le gouvernement burkinabè, dans ses postes cumulés de Représentant-résident du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de Coordonnateur-résident du Système des Nations unies au Burkina Faso. Durant sa mission au Burkina Faso en tant que coordonnateur par intérim, Maurice Azonnankpo dit avoir travaillé dans une démarche de transparence, de dialogue permanent et d’écoute mutuelle avec les autorités burkinabè.

Ce qui a permis à la coopération d’engranger plusieurs acquis sur le plan du renforcement du cadre stratégique de concertation avec le gouvernement, de la coopération au développement et de la recherche de solutions durables pour les populations. « A aucun moment, les portes n’ont jamais été fermées, nous avons su réajuster notre posture et nos priorités qui ne sont que les priorités du peuple burkinabè.

Au Burkina Faso, lorsque vous savez jouer dans la transparence, dans la sincérité et l’honnêteté, toutes les portes sont ouvertes », a-t-il indiqué. Il a tenu aussi à relever les avancées majeures dans la gestion des réfugiés marquée par le renforcement du cadre juridique de la protection des réfugiés et le renforcement de l’inclusion et de l’intégration socioéconomique des réfugiés. « Du chemin a été parcouru, des résultats positifs ont été obtenus avec à la clé, la finalisation du nouveau cadre de coopération qui a été conçu avec l’Etat et pour l’Etat », a-t-il relevé avec beaucoup de satisfaction.

Le camarade ministre des Affaires étrangères a vivement félicité, Maurice Azonnankpo pour les nombreux acquis engrangés, marqués par une collaboration renforcée avec le département en charge des Affaires étrangères ainsi qu’avec les autres départements ministériels. Le chef de la diplomatie burkinabè a notamment salué le leadership et l’engagement de Maurice Azonnankpo ayant permis au Burkina Faso et aux Nations unies de redéfinir, à un moment donné, les bases de leur coopération, après le renvoi de deux diplomates onusiens, déclarés persona non grata par le Burkina Faso.

Tout en marquant la disponibilité de son département à accompagner le nouveau Représentant-résident, Njoya Tikum et l’équipe des Nations unies au Burkina pour la poursuite des actions, le Patron de la diplomatie Burkina a souhaité une fructueuse mission à l’ancien Coordonnateur-résident. En quittant le pays des Hommes intègres, Maurice Azonnankpo a salué la résilience et l’hospitalité du peuple burkinabè. Il a exprimé le vœu de voir le pays retrouver la stabilité et la paix.

DCRP /MAE