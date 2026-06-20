Financement du commerce: le Burkina Faso et l’ITFC scellent un partenariat stratégique pour la période 2026-2030

Le Camarade Aboubakar NACANABO, Ministre de l’économie et des finances et S.E. Ingénieur, Adeeb Yousuf Al-Aama, Directeur Général de la Société Internationale Islamique pour le Financement du Commerce (ITFC) ont procédé, ce 19 juin 2026, en marge des Assemblées Annuelles du Groupe de la BID à Bakou, à la signature de l’Accord-Cadre 2026-2030 consacré au financement du commerce dans des domaines prioritaires convenus entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’ITFC.

D’un montant total d’un milliard (1.000.000.000) de dollars US, l’Accord-Cadre vise à contribuer activement au développement socio-économique du Burkina Faso, dans le cadre du Plan R.E.L.A.N.C.E. 2026-2030 en finançant les opérations prioritaires du Gouvernement liées au commerce.

Ce mécanisme de financement vise à soutenir des secteurs stratégiques de l’économie à travers la prise en charge des importations de produits énergétiques, d’intrants agricoles, de denrées alimentaires essentielles et de produits pharmaceutiques. Il permettra également de renforcer les exportations de produits agricoles prioritaires, notamment le coton et l’anacarde, tout en mettant à la disposition des banques locales des lignes de crédit destinées à soutenir le financement du secteur privé.

La signature de cet Accord Cadre témoigne non seulement de l’excellence des relations de coopération entre le Burkina Faso et le Groupe de la Banque islamique de développement mais aussi la volonté affichée des deux parties de booster les échanges commerciaux ainsi que les flux d’investissements entre le Burkina Faso et les pays arabes et africains.