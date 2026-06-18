Tentative d’incursion terroriste à l’aérogare de Niamey: 22 assaillants neutralisés, 20 suspects interpellés

Une tentative d’incursion d’éléments terroristes à l’aérogare de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, ce jeudi 18 juin 2026, a fait côté amis 11 éléments des forces de défense et de sécurité et 2 civils tués, 22 assaillants neutralisés, et une vingtaine de suspects interpellés.

Le communiqué du ministère nigérien de la Défense indique que ces assaillants arrivés à bord de deux taxis et d’une fourgonnette, ont tenté une incursion dans l’aérogare. « La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser les assaillants avant d’atteindre l’aérogare », souligne le communiqué qui précise que « le bilan provisoire de cette tentative d’incursion perfide est : côté amis, 13 martyrs dont 11 éléments des forces de défense et de sécurité et de 2 civils tués, 4 blessés, côté ennemi 22 assaillants neutralisés, une vingtaine de suspects interpellés ».

Le matériel récuperé, quant à lui, est composé de 3M80, 2RPG7, 11AK47, des grenades à main, 80 cartouches en vrac, 44 chargeurs AK47 garnis, 3 bandes de M80 avec des milliers de cartouches, 13 portes chargeurs , 7 portatifs VHF, 11 téléphones portables et divers effets, 2 taxis et une fourgonnette saisis. Selon toujours le communiqué du ministère nigérien de la Défense « une vaste opération des forces de défense et de sécurité visant à traquer et neutraliser les éléments résiduels est en cours ». Le ministère de la Défense annonce également que « l’aéroport international Diori Hamani de Niamey est totalement sécurisé, et demeure ouvert au trafic aérien ».

« Au nom du Président de la République, chef de l’Etat, chef suprême des armées, le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense nationale présente ses condoléances les plus émues aux familles des martyrs et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », rapporte le même communiqué par lequel, le Ministre d’Etat de la Défense adresse « ses vives félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur abnégation et tient à rassurer l’opinion nationale et internationale que la situation est maîtrisée ». Le ministre d’Etat de la Défense remercie par la même occasion la population pour son soutien constant aux forces de défense et de sécurité », et les invite à dénoncer tout acte ou comportement suspect ».

Agence nigerienne de presse