Image de la cité

Malgré les sensibilisations des autorités et des services compétents sur le port du casque des motocyclistes et l’interdiction de l’usage du téléphone en circulation, il n’est pas rare de voir certains citoyens ignorer royalement ces règles élémentaires de la circulation. En effet, le cas de ce motocycliste en est une parfaite illustration parmi tant d’autres. Avec son casque accroché au rétroviseur de sa motocyclette et un sac au milieu, il a parcouru des centaines de mètres sur la chaussée située vers le centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo en manipulant son téléphone portable, le mercredi 17 juin 2026, aux environs de 11 heures. A traves ces actes d’incivisme en circulation, l’usager met sa vie et celle des autres en danger. Il est temps d’abandonner ces actes à hauts risques qui ont pion sur rue dans les centres urbains du Burkina pour des comportements responsables en circulation.