10 ans de prison pour vol de compteurs SONABEL

B.B, manœuvre domicilié à Bobo-Dioulasso, a comparu devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de la même ville, le mardi 19 mai 2026, pour répondre des faits de vol. En effet, le 14 avril dernier, il s’est introduit nuitamment dans une cour appartenant à la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) pour y soustraire frauduleusement des compteurs usagers. Malheureusement pour lui, il a été aperçu par le gardien des lieux et interpellé. A la barre, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Dans ses explications, il a évoqué les circonstances aggravantes du vol. « Ce n’était pas ma première fois. J’avais tenté une (…)

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Noufou NEBIE

Yacouba BELEM