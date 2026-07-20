Déploiement de l’hôpital mobile de campagne des Armées : ‎Les forces vives du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa reconnaissantes au Président du Faso

Une délégation des forces vives des régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, conduite par le Gouverneur Ram Joseph KAFANDO, a visité, le samedi 18 juillet 2026, le site du Centre médical militaire de Fada N’Gourma. Il s’est agi d’encourager le personnel déployé d’une part et d’autre part, d’exprimer sa gratitude au Président du Faso pour cette mission.

‎

‎« Les régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, à travers la commune de Fada N’Gourma, accueillent une mission d’action civilo-militaire coordonnée par l’Initiative Présidentielle pour la Santé. Cette mission offre des consultations spécialisées et beaucoup d’actes médicaux à l’ensemble de la population et principalement aux personnes déplacées de Fada N’Gourma », s’est réjoui le Gouverneur Ram Joseph KAFANDO à l’issue de la visite sur le site.

‎

‎Selon lui, ce déploiement de l’hôpital mobile de campagne des Armées va contribuer au renforcement de la confiance entre l’Armée et les populations civiles.

‎

‎Les Forces vives ont traduit leur reconnaissance au Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour cette mission et félicité le personnel engagé pour le travail abattu.

‎

‎Direction de la communication de la Présidence du Faso