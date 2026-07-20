Accident impliquant un camion de gaz à Darssalamy  : Les autorités appellent à la vigilance

Un accident de la circulation impliquant un camion transportant des bouteilles de gaz s’est produit ce lundi 20 juillet 2026 sur la Route nationale n°7 (RN7), au niveau de Darssalamy, dans l’arrondissement n°6 de Bobo-Dioulasso. L’information a été rendue publique par le Président de la Délégation spéciale communale.

Selon les premières informations, l’accident a provoqué un début d’incendie, suscitant une intervention rapide des services de secours. Les équipes déployées sur le terrain poursuivent les opérations de sécurisation afin de maîtriser la situation et de prévenir tout risque supplémentaire lié au chargement de gaz.

Face à cet incident, les autorités communales invitent les usagers de la RN7 ainsi que les populations riveraines à faire preuve de la plus grande prudence. Elles recommandent d’éviter le secteur concerné jusqu’à nouvel ordre, de respecter le périmètre de sécurité établi par les forces d’intervention et de suivre scrupuleusement les consignes données par les équipes présentes sur les lieux.

Le Président de la Délégation spéciale communale rassure la population que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour gérer cette situation et limiter les risques. Il précise qu’un point de situation sera communiqué dès que de nouvelles informations seront disponibles sur l’évolution des opérations et les circonstances de l’accident.

En attendant, les autorités appellent chacun à la responsabilité et à la coopération afin de faciliter le travail des secours et d’assurer la sécurité de tous.

POO