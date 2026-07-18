Formation militaire patriotique: une cuvée d’élites pour la Présidence du Faso

Le Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, Camarade Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, a présidé, hier vendredi après-midi, 18 juillet 2026, au camp Naaba-Koom 2, la sortie officielle de la seconde cohorte d’une formation militaire des cadres de la Présidence du Faso et des services rattachés. Cette immersion de trois semaines, fait d’eux, désormais, des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

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‎Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso a salué la résilience et le courage des récipiendaires de cette promotion baptisée « Lawili » qui a pour devise « servir avec honneur et loyauté, s’engager avec courage au service du Peuple ».

‎« La beauté d’un tapis réside dans la diversité de ses couleurs (…) Si nous voulons tisser un très beau tapis, il appartiendra à chacun d’entre nous de faire en sorte de rayonner de ses plus belles couleurs afin que le tapis que nous avons constitué à la fin, soit le plus beau. C’est une mission commune et cette diversité doit faire notre force », a-t-il déclaré tout en exhortant ses collaborateurs VDP à demeurer des modèles de civisme.

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‎Le délégué de la promotion, le Camarade Ministre Conseiller spécial du Président du Faso, Gaëtan OUÉDRAOGO, a témoigné de la métamorphose subie durant ces semaines d’apprentissage intensif : « À la vérité, cette formation n’a pas été une sinécure. Elle a exigé de nous des sacrifices, de la sueur, de la bave, de la morve, des larmes et parfois du sang. Nous avons appris à repousser nos limites physiques et mentales, à dominer la fatigue, à dompter la douleur, à nous accommoder des privations, à faire de la discipline notre boussole », a-t-il temoigné.

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‎Selon le Directeur de stage, Camarade Capitaine Inoussa TARNAGDA, en plus des épreuves physiques d’endurance, « les stagiaires ont été confrontés à la stricte discipline militaire, avec l’apprentissage intensif du maniement des armes et du tir de combat, ainsi qu’une visite au Centre national d’entraînement Commando de Pô, avec l’ascension du pic Nahouri pour tester les limites de leur endurance ».

‎Une parade finale magistrale

‎La cérémonie s’est clôturée en apothéose par une parade militaire. Au rythme de la fanfare nationale, les sortants ont défilé au pas cadencés. Regards fiers, ils ont salué les autorités présentes sous les applaudissements nourris des convives.

‎Ces nouveaux soldats de la paix et du développement, désormais prêts à servir la Nation avec discipline et dévouement, ont été encouragés à concilier la discipline militaire, les connaissances et valeurs acquises avec celles professionnelles, afin d’avoir un rythme en phase avec la dynamique révolutionnaire de notre Patrie.

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‎Direction de la communication de la Présidence du Faso