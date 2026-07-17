Xi Jinping : il faut poursuivre une approche centrée sur l’être humain et développer une IA orientée vers le progrès et le bien, faire de l’IA une grande force motrice pour la prospérité partagée et la sécurité commune

Le président chinois Xi Jinping a participé à la cérémonie d’ouverture de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (IA) 2026 et à la Réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale en matière d’IA, vendredi matin à Shanghai, dans l’est de la Chine. Il a prononcé un discours clé lors de la cérémonie d’ouverture.

Selon lui, l’humanité fait face à des enjeux contemporains. Comment l’humain doit-il s’entendre avec les machines qui commencent à penser ? Comment garantir la sécurité quand l’algorithme participe à la prise de décision ? Comment mettre la gouvernance en phase quand les technologies défient l’éthique ? Comment assurer le bénéfice pour tous quand le fossé ne cesse de se creuser ?

La Chine estime que les pays du monde doivent poursuivre une approche centrée sur l’être humain et développer une IA orientée vers le progrès et le bien, faire de l’IA une grande force motrice pour la prospérité partagée et la sécurité commune et bâtir ensemble un système de gouvernance mondiale de l’IA juste et équitable.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français