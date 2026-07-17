Hôpital mobile de campagne des armées à Fada N’Gourma : Une affluence grandissante sur le site et des cas spécifiques traités avec succès

Déployé dans la région du Goulmou depuis le début de la semaine sur instruction du Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, l’hôpital mobile de campagne des armées enregistre chaque jour une affluence énorme sur le site du Centre médical des armées de Fada N’Gourma.

Cinq jours après le début effectif des consultations, l’équipe opérationnelle de la Direction centrale du service de santé des armées, appuyée par un personnel civil, fait face à une mobilisation sans interruption des patients. Les différents services sont pris d’assaut et les spécialistes travaillent à relever le défi.

Au service de la chirurgie, plusieurs équipes sont mobilisées et engagées dans les deux blocs opératoires. L’équipe du Médecin-Commandant Wendmi Sylvain KARFO, Chirurgien général et digestif, a déjà à son actif une soixantaine de patients consultés depuis le début de la mission. Elle a aussi posé une indication chirurgicale sur 25 patients et opéré 16 autres. « Il y a une grande affluence. Les patients arrivent, ils font les examens et reçoivent immédiatement leur bilan. Ils passent voir l’anesthésiste et parfois dans la même journée ils sont opérés », indique le Médecin-Commandant KARFO.

Des cas spécifiques traités avec succès

Le Médecin-commandant Donald ZONGO, chirurgien orthopédiste et traumatologue vient de sortir du bloc opératoire après plusieurs heures d’intervention, ce jeudi après-midi. Avec son collègue Dr Oumarou OUEDRAOGO du Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma, il vient d’opérer une patiente qui présentait un cas particulier.

Elle présentait un cas de destruction de la hanche entrainant des douleurs vives, un déséquilibre des membres inférieurs et une boiterie. « Après diagnostic, il fallait remplacer sa hanche native par une hanche prothétique », indique le Médecin-Commandant ZONGO selon qui, l’opération s’est bien déroulée et a permis de rétablir la longueur de ses membres inférieurs et de supprimer la douleur. Il ajoute que ces genres d’opérations sont très chères et le cas de cette dame a été possible grâce à cette mission autorisée dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la santé.

Une affluence bien maitrisée

Au niveau de l’unité de radiologie, le Médecin-Lieutenant-colonel Nicodème LOMPO, radiologue est à pied d’œuvre depuis le début de la mission. « Nous voyons qu’il y a une forte affluence, mais les choses sont organisées de telle sorte que tout va bien et nous arrivons à répondre aux besoins », soutient le radiologue.

La devanture de l’unité de pharmacie hospitalière, point de convergence des patients des autres services, ne désemplit pas. Le Pharmacien-Lieutenant Gaston IDOGO et ses hommes s’organisent pour pouvoir satisfaire les patients. Il affirme que tout se passe bien et qu’il a même développé un logiciel de gestion qui lui permet d’optimiser ses rendements.

Après près d’une semaine de fonctionnement, l’hôpital mobile de campagne des armées est en train de réaliser sa mission de Fada N’Gourma avec succès : assurer une prise en charge gratuite des personnes déplacées internes et des personnes vulnérables.