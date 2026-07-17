Séjour du Camarade Président du Faso dans la région de Yaadga : La hiérarchie des FDS reçoit les instructions du Chef de l’État

Le Président du Faso, Chef de l’État, Chef suprême des Forces armées nationales, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé une audience à la hiérarchie des Forces de défense et des Forces de sécurité intérieure de la région de Yaadga, le jeudi 16 juillet 2026, en marge de son séjour dans la région.

Au cours de cet entretien, le Chef de l’État a donné des instructions à la hiérarchie des Forces de défense et de sécurité pour plus d’efficacité et d’efficience dans la guerre contre l’ennemi. Le Président du Faso a insisté sur la solidarité entre les Forces de défense et de sécurité dans la conduite des opérations. « Cette solidarité doit nous permettre d’aller toujours de l’avant », soutient le Commandant de la première région militaire, le Lieutenant-Colonel Hamado BAMBARA.

Selon le Commandant de la première région militaire, cette audience a été une occasion de recevoir des conseils du Chef suprême des Forces armées nationales. « Le Chef de l’État nous a exhortés à mieux expliquer la marche à nos Hommes pour les amener à comprendre la direction qui est prise actuellement par le pays », rappelle-t-il.